Roban a Rebecca de Alba en Ciudad Juaréz; entraron a su camerino

Rebecca de Alba fue víctima de la delincuencia mientras se encontraba en una de las presentaciones de su obra de teatro en Ciudad Juárez. La conductora denunció que alguien entro a su camerino mientras ella estaba en el escenario y le robó un anillo.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo reveló que el presunto robo ocurrió en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), donde se presentó el pasado lunes 2 de diciembre con su obra ‘ Los mandamientos de una mujer chingona ’.

De acuerdo con Rebecca en la segunda función que tuvieron en este recinto fue cuando ocurrió el robo de un anillo en forma de rana . La conductora señaló que se trata de una pieza de bisutería por lo que no tiene un alto valor monetario, sin embargo pidió a la persona que lo sustrajo que se lo devuelva ya que es una pieza que sí tiene un valor sentimental para ella.

Rebecca de Alba señaló como uno de los responsables al director del Teatro, Carlos Puente, por su falta de acción para dar con el responsable o los responsables. La conductora comentó que en el lugar hay cámaras por lo que la persona que le robó estaría grabada.

“Hago responsable al director del teatro ya que no me ha dado respuesta de quien entró a mi camerino, y en las cámaras internas del recinto en el área de camerino está grabada la persona que lo robó y no están haciendo nada al respecto”

Rebecca de Alba