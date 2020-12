Rafael Amaya sale de rehabilitación

Rafael Amaya salió hace unos días de rehabilitación. Su primo reveló si volverá o no después de las fiestas decembrinas

Rafael Amaya está listo para retomar su vida, lejos de las drogas. Este miércoles 23 de noviembre un familiar reveló que el protagonista de la teleserie ‘El señor de los cielos’ ya salió de la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, donde fue internado tras haber tocado fondo por sus adicciones.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Carlos Appel, primo de Rafael Amaya y director del centro de rehabilitación ‘Baja del Sol’, confirmó que el actor de 43 años dejó el lugar tras haber sido dado de alta.

“Ya tiene días [que salió]” Carlos Appel, primo de Rafael Amaya

¿Cuándo salió Rafael Amaya de rehabilitación?

Appel se negó a precisar la fecha en que el actor dejó la clínica o las condiciones en que lo hizo, argumentando razones de confidencialidad, sin embargo, reporteros del programa confirmaron que Amaya salió de rehabilitación el pasado martes 22 de diciembre .

“Nosotros como empleados, colaboradores de la clínica, tenemos firmado un contrato de confidencialidad, el cual no nos permite platicar de ninguno de nuestros pacientes” Carlos Appel, primo de Rafael Amaya

Lo que sí dijo el primo de Rafael Amaya es que ya no volverá a la clínica después de las fiestas decembrinas, pues cumplió exitosamente su tratamiento.

Según se informó en días pasados, el intérprete de ‘Aurelio Casillas’ planeaba pasar el fin de año con su familia, en Baja California Sur, luego de haber permanecido casi medio año bajo tratamiento contra sus adicciones.

Rafael Amaya reconoció que estuvo "sumergido en todos los excesos posibles"

Fue a principios de diciembre cuando el excampeón de boxeo Julio César Chávez reveló que el actor se encontraba internado en su clínica de rehabilitación. Días después, el propio Amaya dio una entrevista a la revista ‘People’ en la que confesó que durante los meses en los que estuvo desaparecido…

… se sumergió “en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber” Rafael Amaya

Por fortuna, su compadre, el cantante Roberto Tapia lo ayudó a ingresar a la clínica de rehabilitación y ahora se encuentra listo para retomar su carrera en la televisión.