Desde hace algunos años, Rafael Sarmiento vive junto a su familia en Madrid, una de las ciudades que más afectadas han resultado por la pandemia de Covid-19. En la capital española, el confinamiento se ha vuelto casi obligatorio y la policía vigila que la gente lo cumpla lo mejor posible.

Sin embargo, Sarmiento tiene un hijo de cuatro años llamado Iñaki que vive con autismo, lo que hace que para él sea indispensable salir a la calle a caminar y dar paseos aunque sean breves, pero esto ha hecho que ambos reciban ataques por parte de otros transeúntes.

El conductor contó en un hilo de Twitter que durante la cuarentena ha salido de su casa en varias ocasiones a dar paseos con su hijo, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para evitar un contagio de coronavirus, y que en cada una de esas veces la gente le ha gritado o le ha hecho comentarios recriminándole que esté en la calle.

He salido a pasear con mi hijo en varias ocasiones. He recibido gritos y reclamos cada vez. Cabezas meneando en signo de desaprobación. Yo, llevo una inmensa camiseta que dice AUTISMO, la tuve que hacer yo. Pinté los lazos azules, dibujé el símbolo del puzzle o rompecabezas (hilo {username} (@rafalitosarmi) April 20, 2020

Rafa Sarmiento destaca que esto le sucede a pesar de que porta una playera con la palabra "autismo" en color azul como un método para informar a la gente a su alrededor que su hijo requiere de esas salidas.

Finalmente, el también periodista resaltó que si él estuviera infringiendo alguna regla, la policía tendría que sancionarlo y no los civiles; incluso explicó que en uno de los paseos, un par de elementos de la Policía Nacional lo detuvieron, pero al darse cuenta de lo que decía su playera, se portaron empáticos.

Se vale preguntar, más no reclamar. {username} (@rafalitosarmi) April 20, 2020