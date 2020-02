En ‘El gordo y la flaca’ hablaron con las dos estrellas, sin embargo los ánimos se calentaron al no estar de acuerdo sobre si posarían desnudas.

Desde hace tiempo se sabe que Niurka y Laura Zapata no mantienen una buena relación, y a pesar de que ambas se habían mantenido sin opinar sobre la otra. En este 2020, su rivalidad volvió a resurgir luego de una serie de declaraciones.

Ambas famosas se encontraban en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) donde fueron entrevistadas por el programa ‘El gordo y la flaca’. Y protagonizaron una pelea campal.

Primero el periodista le pregunto a la vedette si estaría dispuesta a volver a posar desnuda . A lo que Niurka detalló que mientras le paguen lo seguirá haciendo sin importar la edad que tenga.

“Mientras me den billete, aunque tenga 80 años ya longeva, con gusto me quito la ropa y enseño el culo y las chichis de silicona” Niurka

El mismo medio le preguntó a Laura Zapata “si ella había recibido alguna vez una propuesta para posar como dios la trajo al mundo”. La hermana de Thalía aseguró que a pesar de que si recibió varias propuestas ella siempre se negó, y prefirió fotos más artísticas.

De acuerdo con la actriz pronto compartirá en sus redes sociales las fotos más sexys que tiene, en las que se encuentra envuelta en unas telas. En el video Laura Zapata detalló que ella prefiere fotos “bonitas, dignas y correctas”.

“Todas se encueraban en esa época, entonces que se encueren las que se encueren, ¿no?” Laura Zapata

Ante esta declaración Niurka le volvió a responder señalando que lo que le falta a la actriz es un poquito de felicidad.

“Esa mujer necesita un poquito de felicidad, no sean tan culeros con ella, tal vez si la hicieran un poquito feliz, dejaría de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja, desgraciada, infeliz” Niurka

El reportero de ‘El gordo y la flaca’ acudió con Laura Zapata para saber su opinión sobre las declaraciones de Niurka. La actriz con un tono de molestia señaló que no le gustaría opinar para no entrar en polémica, aunque mando un fuerte mensaje al señalar que “si te vas por el camino tirándole piedras a los perros que te ladran , entonces no llegas nunca”.

Esta no es la primera vez que Laura hace referencia a un perro cuando habla de Niurka, ya se había referido así de la vedette en una conferencia pasada.

Ante estas referencias, Niurka admitió ser “muy perra, muy pitbull, y ladro y muerdo mamacita, ¿cómo te aquietaste, verdad? Échate en reversa conmigo porque te topaste con el Muro de Berlín”.

La vedette continúo con su ataque hacia Laura Zapata y señaló que es muy fea, que el poquito de talento que tiene no se nota debido a su apariencia.