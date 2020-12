Muy a su estilo, Niurka revela si tiene Covid-19

Niurka aprovechó su visita a la Ciudad de México para realizarse la prueba del coronavirus.

Desde su llegada a Mérida, donde actualmente vive, la actriz y bailarina cubana Niurka transpira felicidad. Con la intención de hacer parte a sus fieles seguidores de este nuevo capítulo en su vida, la vedette está mas activa en redes sociales donde comparte fotos y videos de recientes experiencias.

Ya conocemos su casa, su nuevo auto descapotable, supimos que se fue de viaje, por supuesto, siguiendo protocolos de sanidad necesarios, se cuida y cuida a los demás y para dejarlo claro recientemente se realizó la prueba del coronavirus, ¿Cuál fue su resultado?

A través de su cuenta de Instagram donde la siguen cerca de un millón y medio de personas, Niurka publicó un breve clip explicando -muy a su estilo- que viajó a Ciudad de México, visitó a unos amigos y aprovechó para someterse a la prueba del coronavirus, "con todo y cotonete ese”, por lo que está feliz de no tenerlo.

"Gracias a mis amigos y anfitriones Maru y Tony que me recibieron en su hogar aquí en el D.F. y con la prueba del coronavirus" Niurka. Vedette

Las reacciones no se hicieron esperar: “Tú eres demasiado bella, real, auténtica y madura, te quiero mucho”, “Eres mi favorita, amo tu forma de ser”, “Pensé que era prueba de embarazo”, “Qué simpática”, “Felicidades mamá Niu”, “A diosas no les da coronavirus”, “No hagas caso, eres genial, cada quien sabe cómo cuidarse”, “Yo no recibo a nadie sin antes hacerse la prueba, sea quien sea”, se lee entre comentarios.

Por otra parte, la expareja del productor Juan Osorio se encuentra en la promoción de su calendario 2021 cuya sesión fotográfica la realizó en Cancún aprovechando la cercanía de la playa con su amada Mérida. Una semana atrás inició la preventa. Puedes adquirirlo en www.niutkamarcos.com.mx/tienda