A un mes de haber dejado Ciudad de México, la vedette muestra a sus seguidores su casa en Mérida.

Niurka se dice feliz y tranquila a poco de haber regresado a Mérida, cuyas calles añoraba volver a recorrer. Como te informamos, fue a principios del mes de noviembre cuando salió de Ciudad de México para abrir un nuevo capítulo en su vida.

Pese a que el mundo atraviesa por una situación complicada, la vedette se prometió vivir al máximo, por ello se consintió con un auto y, por supuesto, una casa.

Vía Instagram, la expareja del productor Juan Osorio publicó unas fotos de su actual residencia. Muestra desde el recibidor hasta la sala donde cuelga un cuadro de la polémica bailarina en traje de Eva; sin embargo, el desnudo incluye ingeniosamente un listón que cubre sus atributos. Una pieza de arte nunca debe faltar en el hogar.

Asimismo presume el interior de su habitación y el cuarto de invitados. Con un estilo campirano, las paredes interiores están pintadas de amarillo y rosa. A la casa no le falta nada más que la familia completa.

Las reacciones no se hicieron esperar: “No hay duda de que eres muy humilde mi chiquita”, “Aunque amo más la de CDMX, igual es bella, bueno… si estás tú en ella yo feliz”, “Que Dios te bendiga y te deje gozarla muchos años más”, “Se ve muy hogareña”, “Hermosa, tú siempre tan transparente”, “Si haces fiesta ¡Invítame!”, “Solo falta que reveles la ubicación para ir a visitarte”, “Linda está tu casita”, “Mucha suerte mamá Niu”, se lee entre los comentarios.

Cabe recordar que fue a principios del mes de octubre, tras su pleito con Montserrat Oliver, cuando la bailarina reveló sus planes de abandonar Ciudad de México. En aquel momento indicó estar contenta sobre todo porque que su nueva residencia es muy agradable.