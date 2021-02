Niurka aseguró que gracias a que su mamá la defendió de su abusador, ella aprendió a hablar de "cualquier tema" con sus hijos

Niurka Marcos contó en entrevista con varios medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una experiencia de acoso que vivió cuando era niña.

Según recordó la vedette, el novio de una vecina la “tocó y sentó en sus piernas”.

La confesión surgió luego de que la prensa le preguntara a Niurka si había vivido una situación de acoso similar a la que Yuri reveló recientemente.

“Me sentó en sus piernas y se movía, yo estaba muy inocente”

De acuerdo con Niurka, ella era una niña de entre 7 u 8 años cuando fue víctima de acoso por parte de un vecino que le pidió que se sentara en sus piernas mientras “se movía” para rozar sus genitales .

“Yo tuve una vecina que tenía un novio y yo tenía como 7 u 8 años […]. Me sentó en sus piernas y se movía, yo estaba muy inocente.” Niurka Marcos

Aunque estaba asustada, Niurka decidió "correr a contarle" a su mamá , pues ella ya le había advertido que no debía aceptar propuestas de ninguna persona desconocida.

Su mamá, confiando en lo que Niurka le había contado, fue directo a la casa del vecino y le armó un "escándalo".

“Fui y le dije a mi mamá: ‘Me sentó en sus piernas y hacía así en mi colita’. Mi mamá fue para allá y le jaló los pelos, le metió un cachetadón y le hizo un escándalo, porque mi mamá era buenísima para eso.” Niurka Marcos

Niurka habla con sus hijos "de cualquier tema"

Este testimonio de Niurka Marcos se une al de más famosas que en las últimas semanas han denunciado que sufrieron acoso en su niñez o juventud.

Además, Niurka recordó que, aunque fue regañada por su mamá por no obedecerla y alejarse, no se arrepiente de haberlo contado, pues gracias a eso fue defendida del acosador y comenzó a forjar su carácter .

“Mi mamá me regañó primero a mí porque ya me lo había dicho, cuando me di cuenta que mi mamá tenía razón, fui y le di la queja.” Niurka Marcos

Aunado a ello, la famosa asegura que su experiencia de acoso cuando era una niña le ha servido para ser abierta con sus hijos, creerles, y hablar con ellos sobre "cualquier tema" para sembrarles confianza.