Niurka Marcos decidió poner un alto a las críticas que recibe en redes sociales por presumir su figura a sus 53 años de edad.

Después de que Niurka Marcos ha sido criticada por presumir su figura a sus 53 años de edad, tanto en redes sociales como en el calendario 2021 que recientemente sacó, la actriz decidió no quedarse callada y poner un alto a dichas opiniones.

Además de su trayectoria en el mundo del espectáculo, Niurka Marcos, también ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, pero esta vez lamentó las burlas en su contra y respondió a quienes la han señalado de “vieja” .

Fue en una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, que la vedette aseguró que es cero influenciable con el bullying , pues el llegar a cierta edad es un proceso normal.

“A mí me dicen vieja y les digo: ‘qué quieres que me momifique, o que me embalsamen, me congele, para que te espere, porque tú vas a llegar a mi edad”. Niurka Marcos

Niurka Marcos lamenta las burlas que surgen en redes sociales

Niurka Marcos no ha sido la única famosa víctima de burlas y críticas por su físico en redes sociales, por lo que en el programa televisivo mencionado consideró que es una situación triste.

“La gente no entiende lo valioso que es no caer en la mediocridad de pensamientos y comentarios, incluso más débiles que sus propias debilidades”. Niurka Marcos

En ese sentido, la famosa cubana señaló de “enfermos” a las personas que sienten la necesidad de hacer bullying en las redes sociales, haciendo comentarios como “Ya se te fue le tren. Ya estás vieja”.

Por otro lado, Niurka Marcos también se defendió de quienes aseguran que le ha copiado el “look” a otras celebridades como Lana del Rey y Dua Lipa , así que mencionó que en la actualidad todo ya está inventado.