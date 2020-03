¡Laura Bozzo está fea!: Niurka explota para defender a Irina Baeva (VIDEO)

La vedette arremetió en contra de la conductora y aseguró que las mujeres feas critican a las bonitas por envidia.

Luego de que Laura Bozzo criticará a Irina Baeva y declarará que ella no era ningún ejemplo para ninguna mujer pues era una “roba maridos”, Niurka sale en su defensa y explota contra la conductora.

En entrevista para varios medios -incluido ‘Venga la alegría’- la vedette arremetió en contra de Bozzo y aseguró que las mujeres feas sólo critican a las bonitas por envidia .

“Laura Bozzo no puede decir lo mismo porque está fea. Con alevosía y ventaja. ¡Pero qué fea es!” Niurka

En el video compartido en Instagram, la cubana señaló que para poder criticar a una persona se deben de tener fundamentos que sostengan su postura.

“Para hablar de una mujer feliz, bella, exitosa, talentosa y con un novio hermoso como el que tiene, cuando vas a criticar a una mujer debes de tener cimientos o motivos que te lleven a criticar a esta chica tan bella” Niurka

De acuerdo con Niurka, Laura Bozzo es una persona envidiosa porque es fea

“Porque si eres fea y criticas a una mujer tan bella, obviamente y evidentemente, se deja ver que eres una envidiosa porque eres fea” Niurka

Luego de que un reportero le mostrará una imagen de Laura Bozzo, la cubana señaló pero mira que fea y después le pidió al periodista qué quitará eso de ahí.

Niurka señaló que entiende por la situación que esta pasando la rusa, ya que a lo largo de su trayectoria también ha sido duramente criticada.

“A mi me han señalado de todo, como vulgar, mala mujer, infiel, ingrata y a mí me vale porque no le tengo que dar explicaciones a nadie, porque nadie me da de comer ni a mí ni a mis hijos” Niurka

Aunque señaló que no iría a la conferencia de Irina Baeva le recomendó que si se le cayó su conferencia busque otra y que no se detenga por eso.