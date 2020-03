Durante su participación en el Carnaval Angostura 2020, la vedette externó su opinión sobre la propagación del Covid-19

Niurka participó como invitada en las fiestas del Carnaval Angostura 2020; la vedette fue integrante fundamental en el desfile de carros alegóricos y, además, fue coronada como ‘Reina Invitada’.

Tras su participación en el evento, Niurka Marcos concedió una entrevista a medios y no dudo en tocar el tema del coronavirus Covid-19. La cubana mandó un mensaje de esperanza y señaló que que las personas están cuidadas por dios.

“Todo que quede en las manos de dios, todos somos tocados por las manos de dios, cuidados en cualquier rincón que estamos en la Tierra" Niurka

Luego de que las autoridades confirmaran los primeros casos de coronavirus en México, se recomendó a la población seguir ciertas medidas para evitar el contagio, entre ellas evitar los besos y abrazos.

Sin embargo, Niurka reveló en un video que ella no los aplicó y durante su participación en el Carnaval Angostura 2020 abrazó y besó a todas las personas que se le acercaban.

De acuerdo con las declaraciones de la vedette los que deben estar preocupados por el coronavirus son las personas que saben porque está pasando esto en la tierra.

“Los responsables, las personas que están conscientes de que pasó con el coronavirus, de porque está pasando eso en la tierra, son los que tienen que preocuparse" Niurka

Niurka detalló que los responsables del virus son los que saben qué es lo que deben hacer.

“Los responsables de quitarnos esta desgracia a los que siempre sufrimos, que somos el pueblo, ellos saben lo que hicieron y lo que deben hacer” Niurka

Debido a la alerta mundial por la propagación del coronavirus, Niurka invitó a las personas a continuar con su vida de manera normal.

“Tú sigue tu vida papá, que la vida mira, así te toca nadie te lo quita y si te pones y no está para ti, aunque pagues por ello no será para ti. Entonces no te preocupes ni te despiertes ni te acuestes pensando en eso, simplemente sigue viviendo y ama la vida” Niurka

Niurka aprovecho la presencia de los medios para agradecer a las personas que acudieron al Carnaval Angostura 2020.