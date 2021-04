Natasha Dupeyrón se reencuentra con su papá

La actriz Natasha Dupeyrón y su papá, Humberto Dupeyrón, se dejaron de ver por motivos de la pandemia.

Natasha Dupeyrón compartió una emotiva foto en su cuenta de Instagram del reencuentro que tuvo con su papá, el actor Humberto Dupeyrón.

La actriz de Natasha Dupeyrón de 29 años de edad se dijo contenta de volver a ver a su papá en su cumpleaños, luego de no poder verlo para no exponerlo al virus por la pandemia de Covid-19 .

"El Gorila cumplió 74. Un año sin abrazarnos y hoy compartimos un pastel y café. No puedo más de la felicidad. Feliz cumpleaños papá ¡Te amo!" Natasha Dupeyrón

Los actores pasaron un momento inolvidable, comiendo pastel de chocolate y café, por lo que Natasha Dupeyrón no pudo resistirse a compartirlo con todos sus fans en Instagram, de inmediato logró 37 mil likes y cientos de mensajes donde felicitan a su padre.

Natasha Dupeyrón revela que fue víctima de abuso sexual

La actriz mexicana, Natasha Dupeyrón reveló que también fue víctima de abuso sexual. Fue mediante su cuenta de Instagram, que la famosa compartió con sus seguidores lo que vivió hace algún tiempo.

Natasha Dupeyrón reveló que gracias a una canción feminista fue que pudo romper el silencio. Visiblemente consternada, Dupeyrón externó mediante sus historias de Instagram que también vivió abuso sexual. Narró que este suceso se revivió, luego de que fuera invitada a participar en una canción feminista.

Natasha Dupeyrón explicó que en un inicio no quería participar, a pesar de que concuerda con la postura política que conlleva el feminismo. Sin embargo, cuando se decidió a participar, su historia de abuso resonó. Todo esto la orilló a romper el silencio.