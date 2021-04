Miguel Ángel, de ‘La Academia’, es expulsado de centro comercial por presunto acoso

A través de Facebook, el integrante de la primera generación de ‘La Academia’, Miguel Ángel reveló que fue expulsado de un centro comercial de Puebla

El pasado 30 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez Chapital se mostró muy molestó en las redes sociales luego de que fue expulsado de un reconocido centro comercial de Puebla. En su video el cantante reveló que fue acusado por presunto acoso.

Tras demostrar su inocencia el integrante de la primera generación de ‘La Academia’ acudió a Derechos Humanos para presentar su denuncia.

Miguel Ángel Rodríguez: “Creo que ya estamos llegando a unos niveles de exageración muy, muy feos”

A través de su cuenta de Facebook Miguel Ángel Rodríguez reveló que acudió a la plaza Angelópolis en Puebla para conseguir un nuevo cargador. Sin embargo, policías le pidieron que se retirará luego de que tres mujeres lo acusarán de acoso.

De acuerdo con lo relatado por el integrante de la primera generación de ‘La Academia’ unas mujeres señalaron que le estaba tomando fotos, sin embargo el mostró su celular para demostrar que no era cierto.

“Creo que ya estamos llegando a unos niveles de exageración muy, muy feos, por no decir cule... porque ya estoy hasta la mad... de tanta pende..." Miguel Ángel Rodríguez

Aunque ya había demostrado que no estaba haciendo nada malo, los policías lo expulsaron de la plaza comercial y le aseguraron que no se querían meter en problemas ya que las mujeres tenían preferencia.

“Demostré tener la razón, y esto me parece una mam..., una falta de respeto de la plaza comercial… y me da tanta tristeza y sí, les dije que 'qué poca mad... tenían' porque en vez de estar haciendo tanto drama de gente que ni al caso, ¿por qué chin... no las invitaron a ellas a retirarse?, ¿por qué a mí, si yo demostré que no estaba haciendo nada?" Miguel Ángel Rodríguez

De manera molesta Miguel Ángel Rodríguez destacó que no se pueden llegar a esos niveles ya que él demostró que no se encontraba haciendo nada malo, pero aún así lo expulsaron de la plaza.

“Si es que lamentablemente las mujeres tienen la preferencia en todo lugar, ósea usted no tiene derechos” Miguel Ángel Rodríguez

El cantante de ‘La Academia’ destacó que se encontraba muy molesto ya que él comprobó que tenía la razón, pero aun así lo expulsaron.

El periodista Marco Antonio Silva reveló que el centro comercial había revisado sus cámaras y descubrieron que Miguel Ángel Rodríguez no había acosado a las mujeres por lo que le habían pedido una disculpa.

Sin embargo, el famoso presento una denuncia ante Derechos Humanos y las autoridades correspondientes por el trato que recibió.