En entrevista María Conchita Alonso criticó al reguetón y aseguró que sus letras no son adecuadas para niños por lo que deberían tener restricciones.

Aunque es uno de los géneros más escuchados actualmente, María Conchita Alonso criticó al reguetón y aseguró que no es una música que pueda ser escuchada por niños.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando, la cantante venezolana señaló que las letras de este género son vergonzosas y no son las adecuadas para los pequeños, por lo que pidió que tuviera restricciones.

María Conchita Alonso asegura que el reguetón es vergonzoso

En el video María Conchita Alonso se sumó a Aleks Syntek y Karina al asegurar que el reguetón no es un género que pueda ser escuchado por los niños.

La cantante destacó que las letras no son adecuadas para los pequeños por lo que debería de tener ciertas restricciones, ya que señaló que los artistas son libres de escribir y cantar lo que quieran, pero se debe de tener cuidado de quién lo escucha.

"Es vergonzoso, sobre todo por la letra. No puedes meter a los niños... tiene que haber una restricción para que esos niños no vean esas canciones diciendo 'Te la voy a meter por aquí'" María Conchita Alonso

Durante su trayectoria María Conchita Alonso fue censurada

En su entrevista para el programa ‘Ventaneando’ María Conchita Alonso reveló que en su trayectoria artística la llegaron a censurar, por cosas que hoy se ven como algo normal.

“Me llegaron a censurar. En 'Y Es Que Llegaste Tú" hay una toma donde yo estoy en la cama, sola, donde mi mano agarra la otra mano y decían que estaba agarrándome de la mano con otra mujer" María Conchita Alonso

La cantante también recordó que en Argentina querían que se cambiara de nombre.

"Luego, en Argentina, ellos querían que me quitara mi nombre, que fuese sólo María Alonso, porque Conchita en Argentina significa el órgano de la mujer" María Conchita Alonso

Antes de finalizar su entrevista, María Conchita Alonso criticó que ahora las compañías se rigen por el número de seguidores y no por el talento que pueda tener.