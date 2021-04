Luz María Zetina regresa a Sale el Sol

A finales de este mes de abril, Luz María Zetina regresará al matutino de Imagen Televisión.

Está dicho, Luz María Zetina regresará al matutino de Imagen TV 'Sale el Sol' a finales de este mes, específicamente el próximo 26 de abril, informa el periodista Alex Kaffie a través de su columna para el Heraldo de México.

Recordemos que fue el 3 de marzo cuando Luz María Zetina dijo adiós al matutino que ayudó a fundar y que comenzó a transmitirse en 2016, la razón es que se preparaba para unirse al elenco de la próxima película del cineasta Alejandro González Iñárritu.

"Con todo mi corazón les digo que los amo, nos vemos pronto, gracias por acompañarnos, “Sale el Sol” es el mejor programa de la televisión”, dijo Zetina en sus últimos minutos en el matutino, palabras con las que se ganó la crítica ya que en aquel momento la audiencia opinó que no fue la mejor forma de despedirse pues no dio explicaciones.

Al respecto, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado salió en su defensa asegurando que no se trataba de una despedida definitiva ya que Luz María volvería a ‘Sale el Sol’ una vez que terminara su participación en el filme del cual no puede decir nada ya que habría firmado un contrato de confidencialidad.

¿Quién es Luz María Zetina?

Luz María Zetina tiene 47 años de edad y es actriz, conductora de televisión y ex reina de belleza. Le apasiona el yoga y la meditación.

Su primera telenovela fue ‘Ángela’ donde compartió créditos con Angélica Rivera, Jacqueline Andere y Juan Solar, más tarde se hizo de popularidad por su personaje en la comedia ‘Diseñador ambos sexos’ donde Zetina trabajó al lado de Héctor Suárez Gomís.

Pese a que se retiró de la pantalla chica por un tiempo para dedicarse a la maternidad, ‘LuzMa’ siguió sumando exitosos proyectos a su currículum, entre los que destaca la serie “S.O.S: Sexo y otros secretos”, el talk show “Netas Divinas”, la película “Paradas continuas”, y el matutino “Sale el Sol”, entre otros.