Kuno Becker no quiere ser padre por miedo a no querer a sus hijos

Kuno Becker confesó que aún no ha encontrado la razón para tener hijos y aseguró que teme tener el “gen” de su padre.

Kuno Becker se encuentra muy feliz de haber regresado a las telenovelas como el villano de ‘Fuego Ardiente’. En entrevista para el programa Hoy, el famoso confesó que no se ha convertido en padre porque no ha encontrado una razón para ello.

A sus 43 años el actor le confesó a Jorge Van Rankin que tiene miedo de no querer a sus hijos y que sea igual que su papá.

¿Por qué Kuno Becker no quiere ser padre?

En el video del matutino, Kuno Becker destacó que su relación con su padre lo marcó y por ello tiene dudas sobre cómo será como papá.

El actor destacó que con su edad si se ha cuestionado la idea de tener hijos, sin embargo recalcó que no ha encontrado una buena razón para hacerlo.

“Sabes porque me he tardado, porque no he encontrado la razón realmente importante para tener un hijo” Kuno Becker

Kuno Becker reveló que hasta el momento solo hay dos cosas que ha pensado que podrían animarlo a experimentar la paternidad.

“Es conocer el amor incondicional que es un poco egoísta, y la segunda que se acerca también a eso es tratar de encontrar algo que sea mucho más importante que todo” Kuno Becker

El actor se comparó con Remi, personaje del anime que se hizo famoso en la década de los 70, y teme repetir los mismos patrones que tuvo su progenitor.

“Sobre todo por la infancia que tuve ¿no?, como de Remi, pues sí se me hace que no todo mundo debería tener hijos, no todo mundo está hecho para tener hijos, y de pronto también ¿qué pasa si ese gen de que me valen ma$%& los hijos se hereda?” Kuno Becker

En este sentido Kuno Becker confesó que uno de sus miedos es no querer a sus hijos y repetir lo que hizo su papá.