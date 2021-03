Kuno Becker defiende a Cepillín tras críticas por pedir dinero para su operación

Kuno Becker pone las manos al fuego por Cepillín, luego de críticas por pedir dinero.

Tras una fuerte caída Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. tuvo que ser operado de la columna. Tras su cirugía diversos famosos han pedido apoyar económicamente al famoso, tal es el caso de Kuno Becker.

Luego de que se pidiera dinero para ayudar al payasito de la tele, han surgido varias críticas como la de la periodista Claudia de Icaza quien insinuó que ese dinero sería aprovechado por los hijos del famoso. Pero el Kuno sale en defensa de Cepillín.

Kuno Becker mete las manos al fuego por Cepillín

En entrevista para el programa Hoy, Kuno Becker le respondió a la periodista Claudia de Icaza y puntualizó que él no estaría pidiendo la ayuda económica si no supiera que el dinero va a ser ocupado para apoyar a Cepillín.

“Yo te puedo asegurar que yo no hablaría ni me pondría a pedirle a la gente algo de lo que no estuviera seguro. Sé que ese dinero va para eso, me consta porque es una persona de palabra, es integro” Kuno Becker

En el video el actor reconoció que esta situación se puede prestar a malas interpretaciones, pero no es el caso del payasito de la tele.

“Por supuesto que se presta a que alguien diga alguna cosa que va para otro lado, pero para nada” Kuno Becker

Kuno Becker aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con Cepillín y sabe que el dinero que se junte va a ser utilizado para pagar el deducible de su seguro médico.

“Yo hablé con él, necesita la lana para pagar el deducible y nada más es eso. No es una persona que le quiera ver la cara a la gente haciéndose %$&&#;$ como que se está operando, lo digo ‘yo meto las manos al fuego por él’” Kuno Becker

Ricardo González Jr. responde a críticas

En entrevista con el programa Hoy, el hijo de Cepillín también habló sobre las críticas por pedir dinero y aseguró que ellos han trabajado desde pequeños.

“Tengo desde los 5 años trabajando, cambiando a mi trabajo mi estudio, no me afectan las críticas porque yo sé lo que he hecho durante toda mi vida y sé lo que he apoyado a mi papá” Ricardo González Jr.

Ricardo González Jr. también arremetió contra la periodista Claudia de Icaza, asegurando que ella a vivido a costas de Luis Miguel .