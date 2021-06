VIDEO: Kalimba revela porqué terminó con Aislinn Derbez

A través de una entrevista para el programa de YouTube ‘ Pinky Promise ’, Kalimba reveló los detalles de su relación con Aislinn Derbez así como el porqué terminó con ella, una relación que fue como un secreto a voces en el medio del espectáculo.

Durante la conversación de poco mas de una hora, Kalimba reveló que todo el disco de ‘ NegroKlaro ’ fue escrito exclusivamente para Asilinn Derbez y que incluso, dos de las canciones incluidas en el álbum -’ Huellas’ y ‘Guanabaya ’- describen a la perfección los momentos que pasó al lado de la hija de Eugenio Derbez.

Kalimba también aseguró sin duda alguna que la relación que mantuvo con Aislinn Derbez fue una de las épocas más bonitas y felices que vivió por lo que se enfocó demasiado en las letras de las canciones al grado de ser uno de sus favoritos.

Sin embargo, el romance entre Kalimba y Aislinn Derbez no duró mucho debido a que ella decidió irse a estudiar a Nueva York y, al estar tan enamorados ella ya quería regresarse para estar con él.

“A ella le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados y me dijo “Voy a meter más materias, terminar la escuela y regresarme a verte”. Al final me dijo: “¿Sabes qué? Ya no aguanto. Me voy a salir” Le dije: “No te voy a dejar que te salgas de la escuela". Entonces la corté. Luego la busqué al mes y le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar”

Kalimba