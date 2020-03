Por primera vez, Juan Soler revela por qué se separó de Maki

¿Por qué se separaron Maki y Juan Soler? El actor rompe el silencio.

Tras haber anunciado su separación de Maki, el pasado 27 de noviembre de 2018, Juan Soler guardó silencio y se dispuso a vivir su duelo. Durante mucho tiempo se negó a revelar el motivo del fracaso de su matrimonio, pero hoy finalmente rompe el silencio.

Fue a través del programa “La última y nos vamos” dirigido por Yordi Rosado donde el galán de telenovelas habló de los errores que cometió durante su matrimonio de 15 años con Maki, o mejor dicho, las equivocaciones que ambos tuvieron.

Abriendo su corazón, se sinceró y aseguró haberse guardado tantas cosas que nunca dijo en su momento, acciones que tensaron la relación y lo condujeron a no ser honesto consigo mismo y con su pareja.

“Creo que hay momentos donde la palabra no dicha pesa mucho más que la discusión, que la pelea, que el enfrentamiento, que la confrontación. Creo que faltó diálogo en un momento determinado, creo que faltó verdad, faltó honestidad y creo que hay decisiones no tomadas” Juan Soler. Actor

Indicó que en su matrimonio no todo era miel sobre hojuelas por lo que para mantenerlo se vio obligado a renunciar a muchas cosas, incluso a él mismo.

“Dejé de hacer cosas... Me equivoqué en eso. Dejé de ser yo y para mí no había nada más importante, pero renuncié a muchas cosas por mi familia, renuncié a muchas cosas por Maky, por mis hijas, renuncié, renuncié y renuncié . Me veía al espejo y ya no sabía quién era Juan, fue muy duro” Juan Soler. Actor

Sin entrar en más detalles de su divorcio y pasando a otro tema, adelantó que ya sale con alguien aunque se trata de una relación virtual. "Nos encontramos ya, tuvimos un viaje juntos para conocernos, para reencontrarnos personalmente, fue muy bueno el viaje. Quién sabe para dónde vaya eso, pero es algo que en este momento me hace bien", dijo sin revelar el nombre de la afortunada.

Finalmente decidió darse una oportunidad en el amor a poco de enterarse que su exesposa y madre de sus hijas, Mía y Azul, ya estaba involucrada en una relación.