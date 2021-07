Amber Heard se dio el lujo de ignorar a Jason Momoa y a sus abultados músculos

Vamos a sincerarnos… Jason Momoa tiene una musculatura impresionante que es imposible no admirar; sin embargo, esto parece no intimidar a Amber Heard, quien se dio el gusto de “dejarlo en visto”.

Como parte de la promoción de Aquaman, Amber visitó Good Morning America en la ciudad de Nueva York donde platicó cómo fue que ignoró al actor.

“Nos divertimos mucho juntos, pero él es alérgico a ser ignorado”, dijo.

Y agregó: “soy un ratón de biblioteca. Me encanta leer, así que cada vez que hay un descanso en el set, me gusta leer. (Él) aprendió rápidamente... así que arrancó las páginas de mi libro para que le prestara atención, y me volvería loca porque me quedaban 30 páginas y se habrían ido”.

Conclusión: Ignorar a Jason sale caro.