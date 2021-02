Horacio Pancheri estrena novia a días de terminar con Marimar Vega; le llueven las críticas

Horacio Pancheri presentó en Instagram a Isabel Valero, la chica que ahora tiene su corazón.

A dieciséis días de que Marimar Vega anunciara su ruptura con Horacio Pancheri, el actor ya está estrenando novia. El propio lo confirmó en su cuenta de Instagram donde compartió la foto de su nueva conquista, una chica llamada Isabel Valero.

Sin dar explicaciones, Horacio Pancheri publicó una foto junto a Isabel, ambos están sentados. El rostro de uno se recarga sobre el otro, basta girar la cabeza levemente para que sus labios se entrelacen. La primera en reaccionar a la efusiva imagen fue la novia, quien puso un emoji de corazón en confirmación a lo que puede ser (ahora sí) una bella historia de amor.

Isabel Valero y Horacio Pancheri @horaciopancheri

Horacio Pancheri estrena novia @horaciopancheri

Las reacciones no se hicieron esperar. Una lluvia de críticas no tardó en hacerse presente: “Bueno, tú cambias más de novia que de calzón”, “Esa camisa te la he visto en fotos con tres novias, pero quién soy yo para criticar”, “¿Otra que es el amor de tu vida?”, “Qué rápido se encuentra el reemplazo”, “La ruptura tenía nombre y apellido”, “Qué triste que este hombre no tome a nadie en serio”, “Órale, eres más rápido que Flash. Qué viva el amor pues”, “Eres de los hombres que no pueden estar sin pareja. Ni has terminado con la de turno y ya le estás endulzando el odio a la siguiente. Recuerda el karma”, le comentan.

Horacio Pancheri niega haberle sido infiel a Marimar Vega

Marimar Vega lo dijo en su comunicado, terminó su relación con Horacio Panchiri convencida de que lo mejor es tomar caminos separados; sin dar explicaciones, pidió no creer en chismes; por su parte, el actor aseguró que fue lo mejor y exigió que dejaran de señalar a Gala Montes como “la tercera en discordia”, ya que no había nadie en el medio y no mintió, su nueva novia no forma parte del medio artístico.

Se desconoce cuándo y cómo conoció a Isabel Valero, así como desde cuándo son novios. Cabe señalar que la pareja fue captada muy cariñosa el pasado fin de semana en un restaurante del Pedregal, al sur de la CDMX.