Gina Carano asegura que sufrió intimidación y acoso por parte de Lucasfilm.



Luego del escándalo del despido de Gina Carano en 'The Mandalorian' por sus polémicas declaraciones en donde comparaba la situación política de Estados Unidos con los campos de concentración del régimen Nazi, ha aparecido para dar sus declaraciones.

A través del programa The Ben Shapiro Show , la actriz Gina Carano asegura que ya estaba preparada para el despido en Disney y su participación en ‘The Mandalorian’ como Cara Dune ya que ha visto la situación en mucha gente.

Gina Carano también aseguró que ha visto el acoso que tiene Disney y que los actores que han sido acusados han dejado Twitter, dejan de hablar y se presentan en eventos deprimidos y tristes.

“Yo pensaba: ‘ya vienen por mi, sé que vienen’. Estaban haciendo muy obvio a través de sus empleados que venían por mí. Y entonces pensé qué voy a caer luchando y que voy a permanecer fiel a mí misma” Gina Carano

De igual forma, Gina Carano aseguró que existe una política de doble moral en Lucasfilm , filial de Disney y quien actualmente se encarga del desarrollo de toda la saga de Star Wars y mencionó el caso de Pedro Pascal.

El actual protagonista de ‘The Mandalorian’ realizó una comparación en 2018 entre los niños indocumentados de Estados Unidos con los judíos de los campos de concentración; sin embargo, tras esta declaración de Pedro Pascal él no fue despedido.

Gina Carano luchará contra la cultura de la cancelación

Gina Carano también aseguró que luchará contra la cultura de la cancelación que se ha puesto en auge en redes sociales, la cual consiste “cancelar” o retirar el apoyo a ciertos artistas por decir o hacer algo ofensivo o cuestionable.

“Mi cuerpo todavía está temblando, sigue siendo devastador pero, ¿y la idea de que esto le pase a alguien más, especialmente a alguien que no pueda manejar esto de la manera que yo puedo? No, no pueden hacer eso. No van a conseguir que la gente se sienta así" Gina Carano

La ex actriz de ‘The Mandalorian’ aseguró que de ceder, las empresas que mienten seguirán haciéndolo a otras personas y no va a caer sin antes luchar contra esto.