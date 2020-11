Hija de Flor Silvestre habla de los últimos momentos de vida de su mamá

Flor Silvestre matriarca de la familia Aguilar murió a los 90 años en su racho en Zacatecas.

Luego de la lamentable pérdida de la actriz y cantante Flor Silvestre, viuda de Antonio Aguilar, madre de Pepe Aguilar y abuela de Leonardo y Ángela Aguilar, quien falleció este 25 de noviembre a los 90 años de edad, de causas naturales, sus familiares han comenzado a hablar de como vivieron los últimos minutos de vida de la actriz .

La hija de la estrella de la época de oro, Dalia Inés Nieto Jiménez reveló en una entrevista para Ventanendo cómo fueron los últimos momentos con vida de la cantante y actriz mexicana.

“Ella ya no se había querido salir del rancho, de esta casa que fue su trono, su refugio de amor. Hace mucho tiempo le operaron su pulmón y claro que el deterioro del organismo es paulatino y cuando no te empieza a fallar una cosa, te falla la otra. Salió de una crisis de que su frecuencia cardiaca estaba alta y no se le podía bajar, de repente ya se le encontró un medicamento para que se le bajara y ya cuando estábamos todos tan contentos, pues de repente se fue. Yo creo que ya venía una fase más dolorosa para ella” Dalia Inés Nieto Jiménez

Sobre las enfermedades que sufría desde los últimos meses, comentó que ya estaba mejorando pero se recuperaba y se enfermaba nuevamente.

Dalia Inés Nieto aprovechó el espacio para agradecer a a sus hermanos Pepe y Antonio por consentirla en su vejez, y tratarla como una reina, dándole todo para facilitar su salud, su bienestar y su felicidad, aunque ella ya les había dado como señales de que la vida se acaba.

Su familia cumplió con la última voluntad de Flor Silvestre y ahora descansa junto al amor de su vida, Antonio Águilar y su cuerpo no fue cremado.