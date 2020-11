No daré espacio a las mentiras de AMLO.

El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie.

El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice.

Cortaré señal y posteo. PUNTO.#NoMásMentirasDeAMLO

FernandaF

— Fernanda Familiar (@qtf) November 23, 2020