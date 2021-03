El finalista de MasterChef México, Erubiel Sosa, destacó que se tergiversó la conversación con la seguidora.

El finalista de MasterChef México, Erubiel Sosa, se encontró en medio de la polémica el mes de febrero, luego de que fuera acusado por supuesto acoso sexual a una fan.

En entrevista para el programa de Youtube ‘Vaya Vaya TV’, el concursante Erubiel Sosa habló sobre los rumores y aseguró que su conversación fue tergiversada.

Erubiel Sosa: “Tergiversó la conversación y todo fue sacado de contexto”

Ante el cuestionamiento de Gerardo Escareño, Erubiel Sosa destacó que no quería hablar del tema ya que no quería darle más publicidad a una noticia falsa.

"No volveré a hablar sobre el tema" Erubiel Sosa

Sin embargo aceptó hablar por primera y última vez de la acusación de acoso sexual en su contra. El integrante de MasterChef México respondió que es un tema que no se le hace importante ya que es solo dar pie a la polémica.

"Yo dije que no iba a hablar de eso porque es dar pie a... Te lo voy a platicar de una manera que no voy a dar más polémica porque pues no se me hizo importante" Erubiel Sosa

En el video Erubiel Sosa destacó que la conversación fue muy normal y que se sacó de contexto para poder generar la acusación en su contra.

"Me contacta una pastelería. Me piden mi WhatsApp, de que ‘¿cómo estás?, quiero un video´. Y yo le dije ‘¿qué me das a cambio?’, le puse ahí y ella me manda un cupcake. ‘¿Tienes stickers?’, le pregunté, y me dice sí, ´te mando mi pack de stickers’” Erubiel Sosa

El concursante de MasterChef México puntualizó que toda la conversación fue tergiversada y él cuenta con todos los mensajes para demostrar que no es de verdad el acoso sexual.

“Luego me dijo que se llama Melanie. Le mandé el video y terminó tergiversando la conversación” Erubiel Sosa

Erubiel Sosa aseguró que jamás pidió material íntimo a la joven y que a cambio, la conversación que hicieron pública fue sacada de contexto.

“No me provocaron, lo sacaron de contexto para ver qué pasaba. Yo tengo la conversación completita y por eso estoy tranquilo” Erubiel Sosa

Destacó que incluso la joven con la que habló no fue la que publicó la conversación.

“Es la hermana la que sacó de contexto. Según con la que yo platicaba era menor de edad, pero ahí hay foto de su credencial de elector. No vale la pena hablar de eso. Con el propósito de fastidiar” Erubiel Sosa

Aunque su teléfono fue revelado, el integrante de MasterChef México destacó que no piensa cambiar su teléfono.