A Erik Rubín lo asaltaron el pasado sábado, le quitaron un reloj. Esta tarde, detuvieron a sospechosos que podrían estar relacionados con el robo.

Lamentablemente la delincuencia sigue a la orden del día. A la larga lista se suma Erik Rubín, quien se convirtió en víctima de los amantes de lo ajeno. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el exTimbiriche y esposo de Andrea Legarreta sufrió un asalto el pasado sábado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

A través de Twitter, Jiménez informa que el músico fue despojado de su reloj Audemars Piguet (cuyo valor podría superar los 500 mil pesos mexicanos) por un hombre cuyo complice lo esperaba a bordo de un Audi.

“Asaltan en Polanco a Erik Rubín mientras se encontraba dentro de su auto en @alcaldiaMHmx. Un hombre se le acercó, lo amenazó y le robó su reloj. Tras quitárselo huyó en un Audi donde ya lo esperaban. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía ya lo buscan”, tuiteó Carlos Jiménez.

Como corresponde, Erik Rubín acudió a la policía para levantar la demanda correspondiente y así abrir una carpeta de investigación. Hasta el momento, ni el músico ni su esposa, la conductora Andrea Legarreta se han pronunciado al respecto.

EN SEGUNDOS ASALTARON a @erikrubin

Así le quitaron a Erik Rubin su reloj Audemars Piguet.

Estaba en este Porsche en Polanco, cuando un hombre lo AMENAZÓ y se lo ROBÓ.

Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a un par de sospechosos en @TuAlcaldiaGAM

February 15, 2021

Tras asalto a Erik Rubín, detienen a ladrones de relojes que operaban en la alcaldía Miguel Hidalgo

Omar García Harfuch , Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, esta tarde informó sobre la detención de cuatro personas que se dedicaban a robar relojes en la zona de Polanco y la colonia Roma. Entre sus víctimas se encontraría el cantante Erik Rubín.

DETENIDOS por el ROBO a ERIK RUBÍN en POLANCO

Son integrantes de una banda dedicada a robar relojes finos en @AlcaldiaMHmx

El sábado le quitaron un Audemars Piguet a @erikrubin

Agentes de @SSC_CDMX los atraparon hoy en @TuAlcaldiaGAM

February 15, 2021

La detención no tardó en generar dividir opiniones, mientras algunas personas aplaudieron la labor de las autoridades otros más se dijeron sorprendidos por la rapidez con la que actuaron por tratarse de una persona famosa, como Erik Rubín.

"¿Cuándo los que le roban a los jodidos en las combis y no a Erik Rubín en Polanco?”, "Como es famoso rápido lo encuentran. ¿Qué se siente a esperar?”, "Lo bueno es que no iba en combi (transporte público), si si no agarran a ningún sospechoso...pero como es artista ya tiene la policía a dos sospechosos”, "Cuando roban un reloj, pero se van en Audi”, "Me encantó el tiempo de respuesta de las autoridades, pinches sin vergüenzas convenencieros”, fueron algunos de los comentarios.