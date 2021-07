A Emilia Clarke la presionaron para desnudarse en GOT

Hace algunos meses que la popular serie de HBO, Game of Thrones terminó pero eso no ha impedido que siga en boca de todos, en esta ocasión fue Emilia Clarke quien reveló la presión a la que fue sometida para desnudarse en la serie.

Y es que, durante una entrevista en el podcast Armchair Expert, la actriz que interpretó a Daenerys Targaryen, declaró que hubo peleas frecuentes en el set debido a las escenas que tenía que aparecer sin ropa.

“A veces decía: 'No, la sábana se mantiene arriba'. Pero ellos contestaban: 'No querrás decepcionar a tus fans de Game of Thrones'”.

Esto debido a que su personaje requería desnudos frecuentes durante la primera temporada y porque Clarke creía que en realidad era necesario además, de acuerdo a la actriz, la presión fue tan fuerte que había ocasiones que se encerraba en el baño a llorar.

Reveló que durante los primeros años en la serie era apenas una joven recién graduada de la escuela de teatro y fue por eso que le pidieron hacer tantas escenas de desnudo inmediatamente.

De igual manera, durante el podcast, agradeció a su compañero de trabajo, Jason Momoa (Khal Drogo) por ayudarla en el set durante estas escenas tan fuertes para ella.

Él me cuidó en un entorno en el que no sabía que necesitaba que me cuidaran. Solo ahora que me doy cuenta de lo afortunada que fui con eso".

Emilia Clarke