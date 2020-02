Eiza González acaparó las miradas gracias a su hermoso vestido de Galvan London.

No cabe duda que Eiza González sabe cómo acaparar las miradas en Hollywood, aunque en esta ocasión no asistió a la ceremonia de los Oscar 2020, fue invitada especial a una de las prestigiosas fiestas que se llevan a cabo después del evento.

Resulta que la actriz mexicana Eiza González asistió a la fiesta de Vanity Fair donde derrochó belleza, pues si bien lució un rostro hermoso con un maquillaje nude, fue su vestido en color dorado lo que llamó la atención, ya que enfatizaba al máximo su silueta.

Cabe mencionar que su vestido de la prestigiosa marca Galvan London, fue de lo más elogiado en redes sociales debido al porte y elegancia de su confección, su caída y la falta de escotes.

Salma Hayek también sacó provecho de su figura

Sin duda, no podemos dejar pasar el atuendo de Salma Hayek, la actriz que fue la encargada de entregar una estatuilla a Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido.

Aunque Salma derrochó belleza y sensualidad durante la ceremonia de los Oscar, no hizo lo mismo durante la after party de Vanity Fair. La actriz veracruzana optó por usar un llamativo vestido azul de lentejuelas, un cabello suelto, un collar de piedras preciosas y aretes colgantes, además de un par de zapatillas con tiras doradas.

A diferencia del look que mostró durante la ceremonia del Oscar, para la fiesta de Vanity Fair llevada a cabo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, Salma Hayek fue mostró mucho más relajada.