No estás viendo doble. Diego Boneta y su hermano Santiago se parecen muchísimo. Acá te mostramos otra foto que lo prueba.

Afortunadamente Diego Boneta no necesita un doble para las películas, él ya tiene uno, su hermano Santiago. Fans del actor otra vez están reconociendo el gran parecido entre ambos y es que el protagonista de Luis Miguel La Serie generó confusión al publicar una foto donde aparecen juntos.

Mediante su cuenta de Instagram, Diego Boneta publicó una foto donde aparece junto a Santiago y su padre Lauro González, todos traen lentes pero los hermanos usan gafas de sol por lo que es difícil saber quién es quién.

Seguidores de Diego Boneta no tardaron en expresar su confusión: “Pensé que veía doble pero gracias por la aclaración”, “Eres igual a tu hermano”, “¿Cuál es cuál?”, “Belleza al doble”, “Qué barbaros, tienen la misma sonrisa”, “¿Izquierda o derecha? No sé quién es quién”, “Los iguales”, “La pesadilla de los paparazzi se hace realidad”, “Puedo ser tu hermana o tu cuñada, no importa”, son algunas de las reacciones.

¿Quién es Santiago Boneta?

Santiago es hermano de Natalia y Diego Boneta, el famoso actor que ha participado en populares series y películas como “Rock of Ager”, “Terminator: Dark Fake”, “Luis Miguel: La Serie”, “Monster Hunter” y “Nuevo Orden”.

Contrario a Diego Boneta, Santiago no se dedica a la industria del entretenimiento aunque no descarta la posibilidad ya que en los últimos meses el número de seguidores de su cuenta de Instagram ha aumentado.

Santiago Boneta cumplirá 23 años el 13 de julio este 2021. Actualmente estudia en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Le encanta viajar y disfrutar ayudar a los demás, posee un alma altruista. ‘Sanchito’ como lo llaman dulcemente, es un joven de familia, adora pasar tiempo junto a sus hermanos y sus padres.