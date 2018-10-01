Celia Lora una vez más deleitó en redes sociales a los seguidores; mostrando su espectacular cuerpo, prueba de ello fueron las series de fotos que compartió la playmate.

La hija de Álex Lora decidió sacar sus bikini más sensual y posar para la cámara de la manera más sexy, generando miles de reacciones entre sus fans.

Recordemos que la también exreality star apareció en la revista Playboy México la cual la convirtieron en una de las mujeres más buscadas del internet por su belleza e impacyante mirada azul.