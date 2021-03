Charly López revela que su hijo estuvo a punto de ser extorsionado en redes sociales

En entrevista Charly López confesó que a través de sus redes sociales una persona contacto con su hijo con la intención de extorsionarlo.

Son varios los famosos que han denunciado que han sufrido intentos de extorsión a través de las redes sociales. Charly López reveló que su hijo fue el que estuvo a punto de caer en una trampa.

El exintegrante de Garibaldi detalló que cuando Emiliano era menor de edad fue contactado por una persona que tenía una cuenta falsa y le pedía fotos y videos subidos de tono.

Charly López: “No creas todo lo que ves en internet”

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Charly López destacó que hay que tener cuidado con las personas que se contactan por las redes sociales pues pueden ser falsas.

“Detrás de una buena foto o de una niña bonita o de una chava guapa, siempre puede ser que sea real (…) pero si no tengan mucho cuidado de recibir ese tipo, porque se ha dado mucho y le pasó a mi hijo” Charly López

En el video el exintegrante de Garibaldi puntualizó que el también hijo de Ingrid Coronado estuvo a punto de caer en un engaño luego de que a través de internet le habían pedido una fotografía subida de tono, pero afortunadamente el actor lo impidió.

“Le dije’ es hombre, te lo aseguro’, y me puse a investigar y si era hombre. Le pasó hace dos o tres años, y tampoco pasa nada, simplemente bloquea” Charly López

De acuerdo con Charly López, Emiliano casi cae en una red de pornografía que opera en las redes sociales.

“Le dije 'no creas todo lo que ves en internet', es un perfil falso" Charly López

El famoso confesó que el delincuente se acercó a través de Facebook, pero cuando él intervino se terminó todo tipo de contacto.

“Por Facebook, y me dijo a la segunda, me dijo ‘oye papá, me está pidiendo una foto así’, y cuando vi, creo que tenía, no sé, 20 seguidores en Instagram, le dije ‘es falsa, por esto es falsa, por esto es falsa’. Entonces le escribí, le dije ‘soy el papá de Emiliano’, así tal y tal, ya sabes, y dejó de escribirle, ya no le pidió ni fotos, ni le pidió verse ni nada” Charly López

Charly López pide tener cuidado con las redes sociales

Charly López destacó que siempre ha hablado abiertamente con Emiliano sobre educación sexual y los peligros que existen en las redes sociales.

“Literal, no te grabes, no te tomes fotos, te van a pedir fotos, que mandes fotos de tu cara, de tu cuerpo, o sea, ya sabe perfectamente que no lo debe de hacer, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo, yo desde que está chiquito” Charly López

El artista destacó que desde que su hijo era pequeño siempre lo educó para poder prevenir cualquier clase de abuso sexual.

“Desde que me acuerdo, (le decía) ni mamá, ni papá, ni abuelos, ni primos, ni tíos, ni nadie te puede tocar tus partes, nadie, si no te las toca ni mamá ni papá, menos otra persona, entonces siempre lo tuve muy vigilado, tanto Ingrid como yo en ese sentido, y siempre hablábamos abiertamente de la sexualidad, del sexo, del condón, de todo” Charly López

En este sentido, Charly López pidió tener cuidado con las redes sociales ya que se puede dar casos de pornografía infantil y extorsión.

“Hay mucho engaño, mucha mentira, las redes sociales son un arma de doble filo, hay trata de blancas y secuestros, tengan mucho cuidado" Charly López

Por último, el artista destacó que él recibe propuestas indecentes de algunos usuarios, pero algunos los bloquea ya que comparten fotos subidas de tono.