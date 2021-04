César Bono duró 33 años de casado con Patricia Castro, madre de sus tres hijos.

Una pareja más que se separa a causa de la pandemia: se trata del actor César Bono y su esposa Patricia Castro, madre de sus tres hijos. Recientemente en una entrevista para el programa Sale el sol, el actor lo confesó.

César Bono dijo que en estos días tan difíciles que pasa el mundo, enfrentó una fuerte realidad en la que se dio cuenta que las cosas con su esposa Patricia Castro comenzaron a cambiar y a tornarse cada vez más complicadas para ambos.

“Hubo obstáculos que no pasamos, y por algo así cae uno en tonterías, en violencias y en cosas de violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia, duele” César Bono

Eran muchas las agresiones: César Bono

El actor César Bono dijo que sí hubo violencia en su matrimonio en este último año y que pese a la lucha por salir adelante, no logró recuperar su matrimonio con la madre de sus hijos.

“Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla” César Bono

Cesar Bono a pesar de esta situación, confirmó que en todo momento amó a sus parejas, a sus hijos y nietos, pero comentó que también pasa que la gente deja de sentir amor, por lo que comprendió que “así es la vida”.

Finalmente César Bono a sus 70 años de edad dijo estar totalmente enfocado en sus proyectos en la actuación, y más ahora que ya recibió la vacuna contra el coronavirus puede regresar a los escenarios con más confianza.