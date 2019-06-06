La youtuber mexicana Caeli, compartió un video en redes sociales en donde se le puede ver bailando muy sensualmente con un ajustado bañador.

La guapa modelo de 29 años de edad, que sorprendió al mundo con su inmenso carisma y belleza, robó los suspiros de sus más de 8 millones de seguidores en Instagram, moviendo su escultural físico a la orilla del mar.

En dicho video, se le puede observar usando un ajustado traje de baño de color rosa mostrando sus encantos. Hasta el momento sus fotos tienen casi los 700 mil likes y miles de comentarios de sus fieles seguidores.

Más atrevida que nunca

Dicho material muestra a la famosa youtuber bailando de espaldas en un sensual movimiento de caderas para sus seguidores. Sin embargo, la guapa influencer borró la publicación de sus redes sociales, aunque algunos usuarios lograron guardar el polémico video.

Caeli en el amor

Actualmente la joven tiene una relación con el integrante del team 'el Chamo‘, y confirmaron su relación mediante un video.

En años anteriores Caeli era una de las mexicanas más buscadas y pretendidas por los chicos y ha tenido 4 novios oficiales, todos youtubers: Yayo Gutiérrez, Wereverwero, AlexXxStrecci y Guillermo Avilán (que también es actor y creó un canal de YouTube gracias a ella).