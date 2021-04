Christian Nodal cree que Belinda le hizo un amarre de amor

Christian Nodal está seguro que Belinda le dio "té de calzón" para tenerlo enamoradísimo; ella responde.

Día a día, Belinda y Christian Nodal siguen callando bocas y es que muchos dieron por hecho que su amor duraría poco debido a que se trataría de una estrategia publicitaria que beneficiaría la carrera de ambos, pero la realidad es otra, el romance es verdadero y hoy se encuentra más fuerte que nunca.

Verás, Belinda y Christian Nodal acaban de cumplir ocho meses de noviazgo , celebración que hicieron pública en un Instagram Live, donde se juraron amor eterno pero también contestaron algunas preguntas que sus fieles seguidores les hicieron acerca de su romance.

Durante su live, el intérprete de música regional mexicana aseguró que desea pasar el resto de sus días junto a la coache de La Voz Kids, a quien le preguntó cuándo le dará una “belindita”, a lo que ella respondió que antes deben comprometerse y posteriormente casarse , palabras que a Nodal no le sorprendieron ya que se encuentra sumamente enamorado porque ella le hizo brujería, al menos es lo que piensa él.

Así es, Christian aseguró, y enfrente de todos, que Belinda le dio algo: “Quién sabe qué me diste? No te hagas… Sí sabes”, le dijo él en Instagram Live, y enseguida aseguró que fue té de calzón, por lo que ella lo confesó: “ fue agüita de calzón ”.

Claro, todo se trató de una broma; Belinda le pidió a su novio no decir que le hizo brujería ya que no tardaría en surgir chismes (y no se equivocó) sobre todo porque él aseguró que tuvo que hacer una especie de circulo para evitar el amarre de amor (una especie de ritual utilizado en brujería).

Belinda graba serie en España

Por otra parte, actualmente Belinda se encuentra viviendo en España debido a que está en medio de grabaciones de “Bienvenidos a Edén”, la nueva serie original de Netflix. Aunque Christian Nodal se encuentra en México, constantemente viaja a aquel país para encontrarse con su amada novia.