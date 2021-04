En entrevista ‘Nacho’ Peregrin confesó que es complicado empezar su candidatura como diputado federal al ser conocido como el hermano de Belinda.

Ignacio Peregrin Schüll, mejor conocido como ‘Nacho’, se registró como candidato a diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez CDMX.

En plena campaña el empresario concedió una entrevista a Adela Mucha donde confesó que en la política sí pesa ser el hermano de Belinda.

‘Nacho’ Peregrin: "Ser hermano de Belinda sí pesa"

‘Nacho’ Peregrin concedió una entrevista con Adela Micha para su programa de televisión ‘Me Lo Dijo Adela’.

En su conversación habló como sus planes en la política y su relación con su familia y la fama de la cantante.

En el video el candidato de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ confesó que ser hermano de Belinda si pesa en el mundo de la política.

En la entrevista ‘Nacho’ Peregrin destacó que ya se encuentra acostumbrado a que siempre le pregunten por la cantante.

Aunque ambos han respetado sus carreras es algo que no puede evitar, pero puntualizó que no le importa mucho ya que quiere mucho a Belinda.

“En este tema en específico sí, pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, y la amo y la adoro, y la admiro, no me importa ni lo negativo ni lo positivo” ‘Nacho’ Peregrin

Adela Micha lo cuestionó sobre cómo le afecta la popularidad como candidato a diputado federal. ‘Nacho’ Peregrin señaló que hay veces que no lo toman enserio.

“Por ejemplo, vas recorriendo la calle y cuando tú llegas a proponer las problemáticas y soluciones, muy objetivas; por ejemplo, antes de proponer ya luego luego está la (frase) ‘¡Ay no, pues tú eres el hermano de Beli!” ‘Nacho’ Peregrin

El hermano de Belinda destacó que aunque no es descalificado de manera inmediata si tiene que trabajar más para demostrar que es capaz de desarrollarse en la política.

“No en automático, pero sí tengo que explayarme de más para que vean que soy una persona preparada y no hay ningún problema” ‘Nacho’ Peregrin

En ese sentido el candidato destacó que no le pesa ni explicar más su proyecto ni hablar de su hermana, ya que se encuentra orgulloso de ella.

En su entrevista con Adela, ‘Nacho’ Peregrin puntualizó que a diferencia de su hermana no tuvo interés por el medio del espectáculo.