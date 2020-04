“¿Vives con nosotros?”: Atala Sarmiento explota ante cuestionamientos sobre su familia

Atala respondió a las críticas vertidas por una persona sobre su relación con Rafael Sarmiento, su hermano

Desde hace unos meses Atala Sarmiento y su hermano Rafael se mudaron a España. Cada uno y con su familia se instaló en una ciudad distinta -él en Madrid y ella en Barcelona-, y por diferentes motivos, como ocurre en todas las familias.

Los conductores Sarmiento siempre han señalado que mantienen una buena relación a pesar de la apretada agenda de ambos. Sin embargo, una persona sin mucho qué hacer puso en duda la relación de la familia y señaló que "ni se frecuentan".

El comentario vertido en Instagram molestó a Atala, quien sin dudarlo dos veces respondió con algo muy sencillo y a la vez lógico: El hecho de que los hermanos no compartan fotografías juntos no significa que no mantengan contacto, se frecuenten o que no se quieran.

¿Por qué se molestó Atala Sarmiento?

A través de su cuenta de Instagram, Rafael Sarmiento compartió una imagen de su hijo mayor, la cual acompañó con un mensaje positivo sobre la contingencia que se vive en España por el Covid-19 .

“I love Madrid. Saldremos adelante. Falta un día menos” Rafael Sarmiento

Entre los comentarios de esta fotografía, se encuentra el de una usuaria que señaló que pese a la cercanía no existe una relación entre ambos conductores. “Viviendo tan cerca y desde que llegaron a vivir haya, no se frecuentan Atala Sarmiento y Rafael Sarmiento”.

Ante el comentario Rafael Sarmiento respondió: “A mí me da risa como especulan tonterías. Yo no respondo. Oye, ya frecuentémonos ¿no? ”.

Fue Atala Sarmiento quien defendió la relación con su hermano y aprovechó para darle una clase de ortografía a la usuaria.

“1. Es allá 2. ¿Vives con nosotros como para afirmar con esa seguridad que no nos vemos? 3. No subir fotos de nuestros encuentros no significa que no nos veamos” Atala Sarmiento

Atala Sarmiento responde a criticas Captura de pantalla (Instagram)

Posteriormente Rafa Sarmiento señaló que viven en ciudades distintas; mientras que él se encuentra en Madrid, su hermana vive en Barcelona.

“¡Son 500 kilómetros y 6 horas de carretera! Tampoco es que estemos tan cerca, ¿sabes? Pero la gente entiende” Rafael Sarmiento

En septiembre del año pasado Atala se mudó a Barcelona para establecerse ahí junto a su esposo David Ródenas, quien es originario de España. La conductora señaló que el cambio se debía a que su esposo había recibido una oferta laboral en dicho país.

Meses antes Rafael y Jimena Pérez 'La Choco' habían tomado la decisión de mudarse a España con el fin de que su hijo menor tuviera un mejor tratamiento para el Trastorno Específico del Lenguaje que le fue diagnosticado.