Tras la muerte de Armando Manzanero, Rodrigo de la Cadena compartió como fue su último día antes de ser hospitalizado.

Después de confirmarse la muerte de Armando Manzanero, Rodrigo de la Cadena recordó cómo fue el último día del cantante antes de ser hospitalizado debido al Covid-19.

El cantante ha concedido diferentes entrevistas con varios medios donde ha revelado que se siente muy afortunado de ser la última persona con la que el cantautor grabó una canción e incluso señaló que fue privilegiado a tener su último tema.

¿Cómo fue el último día de Armando Manzanero antes de ser hospitalizado?

Rodrigo de la Cadena habló con el programa ‘Despierta América' donde confesó que su último día de grabación noto que Armando Manzanero no se encontraba bien pero aún así se mantuvo muy profesional.

“Se veía cansado, se veía menguado, se veía con fiebre; ahora que pienso, tenía fiebre porque tenía mucho frío; sin embargo, estuvo al pie del cañón, estuvo siempre consciente en todo lo que me estaba diciendo, me estaba dirigiendo la voz… estuvo lúcido” Rodrigo de la Cadena

El cantante confesó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo antes de ser hospitalizado.

“Me dijo 'hijo, me siento muy cansado, ya me quiero ir, no me siento bien', eso fue lo último que me dijo" Rodrigo de la Cadena

En su entrevista, Rodrigo de la Cadena detalló que fue la esposa de Armando Manzanero, Laura Elena Villa, quien le notificó que lo habían hospitalizado por Covid-19, por lo que le pidió que se hiciera una prueba, pero dio negativo ya que ya había tenido el virus.

¿Cuál fue uno de los consejos que le dio Armando Manzanero a Rodrigo de la Cadena?

En entrevista para ‘Venga la Alegría' Rodrigo de la Cadena reconoció que Armando Manzanero nunca se quejó, pero ese día si le mencionó que se sentía mal.

El cantante reveló que uno de los consejos que le dio el yucateco es: “Habla fuerte para que te escuchen; párate para que te vean y sé breve para que te aplaudan"

Rodrigo de la Cadena también presumió que Armando Manzanero le firmó su disco de vinil.

El artista también había utilizado su cuenta de Twitter para despedirse de Armando Manzanero, ahí confirmó que él tuvo el privilegio de estrenar su última canción titulada ‘Este Tiempo’.