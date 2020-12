Tras la muerte de Armando Manzanero, la hija menor del cantante Mainca reveló que dio positivo a coronavirus después de su viaje a Oaxaca.

El lunes 28 de diciembre se informó la muerte de Armando Manzanero por un paro cardiorespiratorio tras complicaciones generadas por Covid-19. La hija menor del cantante reveló que ella también dio positivo a coronavirus.

En entrevista para el programa Ventaneando, Mainca detalló que tras visitar Oaxaca el pasado 7 de diciembre para celebrar el cumpleaños de su papá, resultaron positivos.

La hija de Armando Manzanero revela que pensaron que no tenían coronavirus

Durante su conversación, la hija de Armando Manzanero confesó que presentaron algunos síntomas, pero fueron muy leves y su estado de salud es bueno. Pero al confirmarse que el cantante tenía Covid-19 la familia supo que también serían positivos.

“Habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más” Mainca

Maica puntualizó que ella no ha presentado grandes síntomas de la enfermedad, pero se mantiene en aislamiento.

“La verdad es que los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo” Mainca

La hija menor de Armando Manzanero detalló que se ha mantenido en contacto con la esposa del cantante, sin embargo ella no había dado positivo a Covid-19.

“Al salir positiva estoy encerrada en mi casa, en contacto por teléfono con la esposa de mi papá, con María Elena mi hermana que estuvo con mi papá. Bendito sea Dios ella no estuvo contagiada, ni sus hijos de ella” Mainca

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Mainca recordó a Armando Manzanero como una persona maravillosa que siempre disfruto la vida.