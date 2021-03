A través de su cuenta oficial en Instagram la cantante y compositora Lady Gaga reveló las primeras imágenes oficiales de “House of Gucci”

A través de su cuenta oficial en Instagram la cantante y compositora Lady Gaga reveló las primeras imágenes oficiales del filme el cual estará protagonizando: “House of Gucci”, el cual se espera, se estrene el 26 de noviembre de este 2021.

En esta película “House of Gucci”, dirigida por Ridley Scott, Lady Gaga y Adam Driver darán vida a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci.

La fotografía que compartió Lady Gaga, llegó luego de que enredes sociales comenzaran a circular fotografías de los actores durante el rodaje.

¿De qué se trata “House of Gucci”?

House of Gucci, la película de Ridley Scott, la cual cuenta con el guion de Roberto Bentivegna contará la historia de asesinato de Maurizio Gucci, Adam Driver, a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani, interpretada por Lady Gaga.

Esta película donde participará Lady Gaga, está basada en el libro de Sara Gay Forden “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, y está ubicada en los años 80’s; asimismo, el libro esta basado en una historia real sucedida en 1998.

La exesposa, a quien interpretara Lady Gaga, fue declarada culpable y sentenciada a 29 años de cárcel, pero salió en libertad en 2016 tras haber cumplido 18 años de condena, por buena conducta.

¿Qué otros actores participaran en “House of Gucci”?

El reparto de “House of Gucci”, contará con: Lady Gaga como Patrizia Reggiani; Adam Driver como Maurizio Gucci; Jeremy Irons como Rodolfo Gucci, padre de Maurizio; Jared Leto será Paolo Gucci; Al Pacrino interpretará a Aldo Gucci; Camille Cottin encarnará a Paola Franchi.

También participaran Jack Huston y Reeve Carney, sin embargo sus papales en House of Gucci aún se desconocen.