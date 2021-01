Michael Keaton sería el Batman principal del DCEU

Tras su participación de 'The Flash', Michael Keaton reemplazaría a Ben Affleck como el Batman principal del DCEU.

Parece que Warner Bros. tiene grandes planes para Michael Keaton y Batman luego de lo que suceda en 'The Flash', nuevos rumores indican que el estudio habría llegado a un acuerdo con el actor para que sea el nuevo Caballero de la Noche en el DCEU reemplazando a Ben Affleck.

Esto salió luego de una entrevista que hizo Brook Barnes de New York Times a Walter Hamada, presidente de DC Films; ahí el ejecutivo señaló que preparan dos sagas diferentes de Batman con distintos actores. Un fan le preguntó al periodista su uno de ellos es Michael Keaton, obteniendo una respuesta afirmativa.

Si bien la información viene de una fuente confiable, hasta el momento ni Keaton ni Warner Bros. han hecho una declaración oficial, por lo que la participación del actor, hasta donde se sabe, se mantiene limitada a 'The Flash'. Estaremos al pendiente de cualquier actualización.

El Batman de Michael Keaton sería el mentor de una nueva Liga de la Justicia

De acuerdo con otros reportes que se suman a la entrevista de New York Times, el Batman de Michael Keaton no tendría películas en solitario, en su lugar aparecería en varios proyectos del DCEU como una especie de mentor de una nueva Liga de la Justicia que se formará tras 'The Flash'.

Junto con esto, Michael Keaton también entrenaría a una nueva generación de "murciélagos" en una de las mencionadas sagas que prepara Warner Bros.; se habla de la posible llegada de Batgirl (Batichica) o de Terry McGinnis, el Batman del Futuro.

De Ben Affleck no se sabe mucho, todo indica que sus declaraciones de mediados de 2020 eran ciertas y dejará por fin el manto del Caballero de la Noche luego de ser parte de 'The Flash', aunque fans esperan que eso pueda cambiar si el 'Snyder Cut' es todo un éxito en HBO Max.

Por su parte se espera que Robert Pattinson se mantenga en el papel de Bruce Wayne, siendo la versión Tierra-2 del encapotado. Como podemos ver, DC iría en serio con eso de explorar su amplio (y caótico) multiverso, habrá que esperar a 2022 para ver cómo se desarrolla todo esto.

Con información de Screen Rant, Twitter y New York Times.