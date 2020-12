Keanu Reeves aparecería como Constantine en 'The Flash'

Keanu Reeves está interesado en retomar su papel como Constantine.

DC Comics no se quiere quedar atrás y también planea su película multiversal con 'The Flash', donde veríamos a varios de los personajes de la editorial; el más reciente rumor indica que Keanu Reeves se sumaría al proyecto retomando su papel como Constantine.

De acuerdo con el insider Daniel Richtman, Reeves estaría interesado en volver a interpretar al hechicero de la Justice League Dark, por lo que ya estaría en pláticas con Warner Bros. para hacer una aparición en el filme de Barry Allen.

Se menciona que su participación se limitaría a un cameo; pero esto serviría para la reintroducción de Constantine, ahora como parte del DCEU, lo que significaría que veríamos a Keanu Reeves de manera regular en este universo cinematográfico.

Keanu Reeves estaría preparando la segunda parte de 'Constantine'

El regreso de Keanu Reeves como Constantine podría no limitarse al mencionado cameo en 'The Flash', recordemos que está el rumor de que Warner ya prepara la segunda parte del filme del desobligado mago de DC Comics.

Esto lo habría dado a conocer Peter Stormare, actor que interpretara al villano Satán en la película del 2005; en una publicación en Instagram se limitó a señalar que la secuela ya estaba en producción, aunque no ahondó en detalles.

Obviamente, al tratarse de una segunda parte, se necesitaría tener al John Constantine original para darle seguimiento a la obra, esto implicaría el regreso total de Keanu Reeves, ya no con meras apariciones especiales, sino con un protagónico.

Como todos los rumores acerca de películas, hasta no tener una versión oficial de Warner Bros., DC Comics o el propio Keanu Reeves, debemos de tomar todo lo anterior con pinzas; aunque no podemos descartar del todo la idea, pues 'The Flash' presume de ser la película "con más personajes de DC en la historia".

Con información de We Got This Covered.