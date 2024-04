En cuestión de horas, Wendy Guevara se podría convertir en la más envidiada ya que hoy 23 de abril podría asistir al concierto que Madonna ofrecerá en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Sí, aunque no entienda las canciones de Madonna, Wendy Guevara -de 30 años de edad- podría ser su invitada especial y desde ya muchas personas se preguntan si compartirán escenario.

La respuesta es sí puesto que La Diva del Pop suele invitar a famosos para calificar la pasarela que sus bailarines realizan durante su canción Vogue.

La razón de Wendy Guevara para no hacerse la vaginoplastia…por ahora

De acuerdo con el programa de espectáculos Vaya Vaya, organizadores de la gira de Madonna invitaron a Wendy Guevara a su tercer concierto en Ciudad de México.

Por lo que Wendy Guevara habría adelantado sus compromisos en París para regresar a CDMX y compartir escenario con Madonna -de 65 años de edad-.

Cabe mencionar que La Diva del Pop tendrá a cinco famosos como invitados especiales durante su paso por la capital, dos de ellos ya fueron revelados:

Durante una plática con un youtuber, Wendy Guevara habría confirmado que asistirá hoy 23 de abril al concierto de Madonna en Ciudad de México.

Al show, Wendy Guevara asistirá acompañada de su manager y dos ejecutivos de Televisa por lo que no está claro si el equipo de Madonna la buscó directamente o la televisora la propuso.

Para que esto fuera posible, la ganadora de La Casa de los Famosos México adelantó las grabaciones de su miniserie en París por lo que regresará brevemente a México y posteriormente viajará a Miami y luego a Los Ángeles.

Cabe mencionar que ésta se presentó en Televisa a las 6 de la mañana.

La invitación a Wendy Guevara llega a días de que la influencer revelar a uno de sus seguidores que no le entiende a las canciones de Madonna por lo que no pagaría por un boleto para sus conciertos.

Tal revelación tuvo lugar cuando un fan le pidió a Wendy Guevara que le ayudara a comprar un boleto para alguno de los conciertos que Madonna ofrecerá en CDMX.

“Wendy cómprame el boleto para la quinta fecha de La Patrona, Diosa, La Reina del POP de Madonna… Ay no, yo no voy a ir a Madonna ni sé qué dicen sus canciones, no sé ni verg* qué dicen sus canciones”

Wendy Guevara