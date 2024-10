Wendy Guevara se siente valorada luego de que Claudia Sheinbaum mencionó a las mujeres trans en su discurso como presidenta de México.

El martes 1 de octubre Claudia Sheinbaum -de 62 años de edad- realizó en la Cámara de Diputados su toma de protesta como la primera presidenta de México.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum mencionó a las mujeres trans, algo que no pasó desapercibido para Wendy Guevara, de 31 años de edad.

Y es que a través de las redes sociales Wendy Guevara no dudo en hablar sobre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el cambio que representa para el país.

Sin embargo, Wendy Guevara también se refirió a los abucheos que recibió Sergio Mayer -de 58 años de edad- durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.

Wendy Guevara se convirtió en tendencia luego de que a través de sus Instagram Stories habló sobre la mención de Claudia Sheinbaum a las mujeres trans.

Pero no fue lo único que habló sobre Claudia Sheinbaum, y es que primero fue cuestionada sobre la primera presidenta de México.

En una sección de preguntas y respuestas, Wendy Guevara fue cuestionada sobre su opinión de que en México por primera vez haya una presidenta.

Wendy Guevara se mostró muy feliz de que sea una mujer la encargada de gobernar pues considero que ya es tiempo de las mujeres.

“A mí me encanta la idea, esto que está sucediendo porque ya es tiempo de las mujeres. A mí me encanta y yo les tengo un profundo respeto y está chingón”

En su discurso, Wendy Guevara destacó que todavía tenían que ver lo que pasaba durante su mandato, pero señaló que ya es tiempo de las mujeres.

Pero eso no fue todo y es que Wendy Guevara también compartió que se sintió bien al escuchar que Claudia Sheinbaum mencionó a las mujeres trans.

En el video se escucha a parte del discurso que dio Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México.

En otra publicación, Wendy Guevara confesó que se sintió tomada en cuenta por Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, no a todas las personas le cayó bien la publicación de Wendy Guevara por lo que ella no dudo en responder.

Wendy Guevara resaltó que si se sintió valorada por el discurso de Claudia Sheinbaum, aunque reconoció que eso le puede generar críticas.

Y es que Wendy Guevara resaltó que en tema de política no todos pueden estar de acuerdo con ella, pero ella quiso expresar cómo se sintió.

“Yo como chica trans me sentí valorada, obviamente va a haber gente que se moleste, no siempre podemos estar de acuerdo”

Wendy Guevara puntualizó que también ve por su comunidad y ella si se sintió valorada.

Durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Sergio Mayer fue insultado y abucheado.

Y es que Sergio Mayer fue uno de los asistentes al evento, pero no fue bien recibido por parte de las personas.

A través de las redes sociales se difundieron varios videos en los que se muestra que Sergio Mayer fue abucheado por las personas.

En los videos se puede escuchar a las personas gritarle a Sergio Mayer: “lárgate, oportunista, nadie te quiere”.

Pese a los insultos que estaba recibiendo, Sergio Mayer no respondió e incluso se acercó a las personas que le pedían foto.

Porque incluso le gritaban a Sergio Mayer que se pusiera a trabajar.

Wendy Guevara vio estos videos y confesó que aunque ha tenido sus diferencias con Sergio Mayer, si sintió feo al ver cómo le gritaban.

En su discurso, Wendy Guevara destacó que le tiene gran cariño a Sergio Mayer por lo que sintió gacho al ver el trato que le habían dado.

“Uno les tiene cariño, yo les tengo cariño a ellos por lo del reality, vivimos cosas bien padres en la primera temporada del reality... me encariño mucho con las personas, cuando yo me empiezo a alejar de personas es porque algo no me gusta o así (...) vi eso y sentí muy gacho”

Wendy Guevara