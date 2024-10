¿Wendy Guevara se podría hacer la vaginoplastia? Confiesa que se encuentra muy bien informada del procedimiento, pero por el momento no es algo que deseé.

Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 31 años de edad- ha ganado gran popularidad y cuenta con varios proyectos laborales.

Wendy Guevara se mostró muy emocionada de un proyecto que va a realizar en Miami, Estados Unidos y habló sobre si desea incursionar en Hollywood.

Sin embargo, Wendy Guevara sorprendió al revelar si es que ha pensado en someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

Incluso reveló si ha pensado en la posibilidad de convertirse en madre, ¿será que a Wendy Guevara le gustaría formar una familia?

En entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara habló sobre la posibilidad de realizarse la vaginoplastia y la posibilidad de tener hijos.

Con su característico sentido del humor, Wendy Guevara confesó que por el momento no ha pensado en la posibilidad de tener hijos.

Y es que Wendy Guevara resaltó que sabe que podría tener hijos, pero no es algo que haya pensado.

“Eso no lo he pensado y ahorita tengo mucha batería, ahorita si quiero puedo aventarme unos cinco (hijo)”

Sobre la posibilidad de realizarse la vaginoplastia, Wendy Guevara confesó que no es algo que haya pensado en hacer.

Sin embargo, Wendy Guevara puntualizó que no es un tema completamente cerrado y es que puede que en un futuro cambie de opinión.

“Hacerme la vaginoplastia y el cambio de sexo, no, la verdad no está en mi pensamiento, pero nunca hay que decir de esa agua no he de beber”

Wendy Guevara