¿Puff Daddy Sean Combs conoció a Wendy Guevara? La influencer de 31 años de edad ya aclaró lo que se anda diciendo a través de un en vivo.

Tras la noticia y denuncias en contra del rapero Puff Daddy Sean Combs de 54 años de edad, Wendy Guevara ya reveló si es que lo llegó a conocer.

Y es que últimamente, en sus videos, redes sociales y demás, los fans de Wendy Guevara han estado insistiéndole sobre si conoce a Puff Daddy Sean Combs o llegó a ir a sus fiestas.

Es por eso que Wendy Guevara ya reveló en un en vivo cuál es la situación entre ella y Puff Daddy Sean Combs.

El caso de Puff Sean Daddy Combs se ha convertido en uno de los mayores escándalos dentro de la industria musical.

Pero el alcance de este escándalo que involucra trata de personas, abuso sexual y demás, ya embarró hasta a Wendy Guevara.

Pues tal y como dijo en uno de sus en vivos, sus fans le han estado comentando sobre si conoció a Puff Daddy Sean Combs e incluso, que se habrían filtrado fotos de Wendy Guevara en sus fiestas.

“A mí no me estén diciendo que se filtraron imágenes de mi en la fiesta del tal Daddy o Diddy, no sé como chingados se diga. Yo ni lo conozco al pinche vato ni sé quién es, a lo mejor me dirán ignorante o pendeja, pero yo no anduve en ninguna pinche fiesta de ese culero que dicen”

Wendy Guevara