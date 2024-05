Este miércoles 15 de mayo el programa Hoy contó con la presencia de Wendy Guevara, quien llegó con toda su energía al matutino.

Ante la ausencia de Galilea Montijo -de 50 años de edad-, Wendy Guevara estuvo presente en varias de las secciones del programa Hoy.

Desde el primer momento Wendy Guevara -de 30 años de edad- se mostró muy feliz de estar de regreso en el programa Hoy pues tiene una gran relación con cada uno de los conductores.

La presencia de Wendy Guevara se noto desde el primer momento y es que no dudo en besar a Raúl Araiza -de 59 años de edad- en pleno programa en vivo.

Pero no solo eso y es que Wendy Guevara habló sobre su participación con Madonna, relación con Julián Gil y aprovechó para hacerle burla a Arath de la Torre, de 49 años de edad.

Pero no todo fue positivo para Wendy Guevara en Hoy y es que terminó sufriendo al realizar yoga.

Así besó Wendy Guevara a Raúl Araiza en pleno programa de Hoy

Raúl Araiza fue el encargado de presentar a Wendy Guevara, quién llegó muy emocionada y empezó a saludar a cada uno de los conductores de Hoy.

Sin embargo cuando llegó a Raúl Araiza, Wendy Guevara terminó besándolo en la boca, ante la sorpresa de los conductores de Hoy.

Tras esta situación, Raúl Araiza y Wendy Guevara se burlaron del momento mostrando que no les había incomodado.

Wendy Guevara incluso le señaló a Raúl Araiza que se había lavado los dientes, mientras que el conductor destacó que la influencer tiene unos labios muy carnosos.

En ese momento, Wendy Guevara continúo con las bromas y puntualizó: “agradéceme que estás comiendo puro colágeno”.

Raúl Araiza quedó tan encantado con el beso de Wendy Guevara que incluso señaló que tenían “que hacer una novela en pareja”.

Antes de terminar el programa, Wendy Guevara y Raúl Araiza se volvieron a besar.

Wendy Guevara besa a Raúl Araiza en Hoy pic.twitter.com/MW1Auku7nl — Fabs h (@Fabsh13H) May 15, 2024

Conductores de Hoy creen que Wendy Guevara tiene un toque de humildad al compartir con ellos

Wendy Guevara se mostró muy emocionada pues señaló que nunca la habían invitado a compartir con ellos en la mesa.

Sin embargo, Andrea Legarreta destacó que Wendy Guevara era la que se estaba dando un toque de humildad con ellos, pues ya había estado en París y con Madonna.

En ese momento las conductoras, coincidieron que Wendy Guevara ha crecido tanto que al rato ellos serán los honrados que los visite.

Wendy Guevara bromeó con el hecho de que ya se codea con los grandes y le dijo a Paul que le trajera un café y caviar, porque ya no comía papás.

Wendy Guevara en humilde llega a Hoy pic.twitter.com/BrkXXRJITO — Fabs h (@Fabsh13H) May 15, 2024

Wendy Guevara se burla de Madonna, luego de que la sentó en su concierto

Uno de los momentos que más se ha viralizado de Wendy Guevara en Hoy fue la forma que se burló de Madonna.

Todo sucedió cuando Paul Stanley le llevó unas papas a Wendy Guevara, pero en ese momento la influencer señaló que: “ya no como papas con chile desde que me subí con Madonna, ya no”.

Wendy Guevara destacó: “a Madonna no le gusta eso, ya me dijo ‘ya no comas de esto’, de verdad, se me olvidó el molcajete que le iba a llevar yo, yo le iba a llevar un molcajete, pero se me olvidó, se lo mandé a hacer’”.

Andrea Legarreta le cuestionó: “¿y a Madonna qué le gusta?”.

Wendy Guevara le respondió: “¿A Madonna qué le gusta? sentar a la gente bien feo cuando le robas el show (...) es que sentó a todos, no nada más a mí, a todos sentó, pero nada más ahí le encargo, pero no me quiero molestar, no me quiero molestar”.

Más adelante del programa, Wendy Guevara confesó que cuando las personas de Madonna se comunicaron con ella se encontraba en Paris.

La producción de Un amor viejo en París accedió adelantar las grabaciones para que Wendy Guevara pudiera regresar a México.

Wendy Guevara señaló que tuvo que grabar a las 3-4 de la mañana para que pudiera llegar con Madonna.

En su conversación, Wendy Guevara confesó que si llegó tarde y que si le habían señalado lo que tenía que hacer.

En ese sentido Wendy Guevara destacó que Madonna tenía sala de videojuegos, gimnasio y otras cosas y la describió como una ciudad adentro.

Wendy Guevara reveló que su pelea con Juan Pablo Medina y las copas que tenía encima provocaron que se estresará y se le olvidó la coreografía.

Además de que le ganó la adrenalina, por lo que Madonna la terminó sentando.

Wendy Guevara señaló que lo que Madonna quería era que las estrellas solo estuvieran sentadas calificando.

Pese a esta situación, Wendy Guevara confesó que si sigue a Madonna, aunque ella no la sigue.

Wendy Guevara le mandó un contundente mensaje a sus retractores al señalar que ellos ya hubieran querido tener dinero para ir a ver a Madonna.

Al respecto, Wendy Guevara señaló que ella por siempre podrá decir que estuvo con Madonna en uno de sus conciertos.

Así sufrió Wendy Guevara en la clase de Yoga

Pero no todo fue felicidad para Wendy Guevara en Hoy y es que también participó en la clase de Yoga, algo que terminó sufriendo.

Y es que Wendy Guevara demostró que no tenía mucha habilidad y con cada posición terminaba sufriendo.

Incluso la instructora de Yoga le pidió a Wendy Guevara que se esforzará un poco más que no se rompía, pero la influencer le contestó que sí.

Mientras que la instructora puntualizaba que el Yoga relajaba, Wendy Guevara señaló que ya se encontraba toda sudada por todo el esfuerzo que estaba haciendo.

La instructora terminó poniéndole ejercicios más básicos a Wendy Guevara y ella señaló que eran personas que apenas empezaban con el Yoga.

Wendy Guevara asegura que Julián Gil terminó enamorado de ella

Además, Wendy Guevara participó en la piscina con los conductores de Hoy donde respondió las preguntas que le hacían.

Wendy Guevara confesó que le atrae de un hombre, sus citas amorosas y sus gustos en general.

Pero Wendy Guevara sorprendió al revelar que Julián Gil había quedado enamorado de ella y es que todos los días le mandaba un mensaje.

“Muchas travesuras hicimos, tenemos escenas de colchón, padres. Julián yo creo que se quedó traumado conmigo, porque diario me manda mensaje. Yo creo que si se enamoró” Wendy Guevara

Wendy Guevara bromeó con la edad de Julián Gil al señalar que es mucho mayor que ella y por eso no tendría una relación con él.

Wendy Guevara y Julián Gil en París (Julián Gil/Instagram)

Wendy Guevara se burla de Arath de la Torre pues cree que ya está viejo

En su conversación, Wendy Guevara confesó que cuando era chica se encontraba enamorada de Arath de la Torre por la telenovela Soñadoras.

Wendy Guevara se burló de la edad de Arath de la Torre al señalar que ahora prefiere a un chavito.

“Metería en aquel tiempo que Arath estaba en sus jugos, ahora ya quisiera un chavito” Wendy Guevara

Arath de la Torre de inmediato señaló que Wendy Guevara le había dicho que ya estaba viejo.

Arath de la Torre (@arathdelatorre / Instagram )

¿Indirecta a Paolita Suárez? Wendy Guevara deja en claro lo que no haría por likes

Conductores de Hoy le cuestionaron a Wendy Guevara sobre lo que no haría por likes.

Wendy Guevara reconoció que ya había hecho varias cosas por conseguir likes.

Pero destacó que no se metería en la política con tal de conseguir más likes, ¿será que le mandó una indirecta a Paolita Suárez?

Y es que Paola Suárez busca convertirse en diputada con la alianza de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Guanajuato.

Aunque Wendy Guevara no mencionó nombres, señaló que es un tema fuerte, pero ella no incursionaría en la política.

Paolita Suárez (La Saga / YouTube)

Wendy Guevara y Jorge Losa demuestra que tienen una gran amistad

Mientras que se encontraba en Hoy, Wendy Guevara recibió la visita de Jorge Losa y se les pudo ver muy felices conversando.

Aunque en La Casa de los Famosos México tenían una rivalidad, Wendy Guevara y Jorge Losa mostraron que no hay ningún problema entre ellos.

Wendy Guevara y Jorge Losa incluso bromearon sobre lo que estaban haciendo juntos.