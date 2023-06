Tras ser coronada en Guadalajara, reina de la comunidad LGBT, el pasado sábado 10 de junio, Karely Ruiz pidió perdón a su mamá por ser bisexual, pero no le creyeron.

Y no por la disculpa sino porque sus fans no creen que la modelo y creadora de contenido OnlyFans Karely Ruiz, de 22 años de edad, guste de las mujeres.

Karely Ruiz se hace sexy sesión de fotos en Las Coloradas, Yucatán. (@karelyruiz)

¿Bisexualidad de Karely Ruiz es puro marketing?

Aprovechando que junio es el mes del orgullo LGBT, Karely Ruiz publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen poco más de 9 millones de seguidores, una serie de fotografías de sí misma envuelta en la bandera del arcoíris.

“Perdón jefa, te salí bi”, escribió sobre la sesión, palabras que voltearon en su contra y es que sus seguidores creen que su bisexualidad en realidad es una estrategia de marketing.

Karely Ruiz (@karelyruiz / Instagram)

“No te cuelgues del movimiento por moda o por ser aceptada, solo lo haces para ganar dinero en tu chingadera de página”, “Los de LGBT contentos sin darse cuenta que es puro marketing”,

“Que te gusten las viejas para hacer tus cochinadas en OnlyFans no significa que seas bi. Como dirías tú: andas facturando. ¡Payasa!”,”Ya ni sabes cómo llamar la atención”, “Bi, pero bien operadota”, “Madura”, le expresan entre comentarios.

Karely Ruiz (@karelyruiz / Instagram)

¿Karely Ruiz es bisexual?

No es la primera vez que Karely Ruiz se declara bisexual. En noviembre de 2022, la modelo de OnlyFans, a través del podcast Keeping up with La Divaza, aseguró sentir atracción por las mujeres.

Esto tras relevar que había hecho una sesión fotográfica candente junto a Celia Lora, de 39 años de edad, trabajo que le encantó.

“Con Celia Lora hice fotos y es más nos tocamos, pero no tan sexy, como más separadas y ahora que estoy soltera, la voy a volver a ver, pero los videos serán intensos, pero no a llegar al porno. Es que a mí me gustan las mujeres” Karely Ruiz

Karely Ruiz y Celia Lora (@karelyruizmonly / Instagram)

Sin embargo, aseguró que nunca ha tenido novia ya que batallaría mucho en una relación puesto que a veces ella ni se entiende, pero sí ha estado con una.

Incluso subrayó que tiene más ligue con mujeres que con hombres cuando va a los antros.