Isabel Torres, actriz de ‘La Veneno’, se despide; le dieron dos meses de vida, pues la metástasis en sus huesos sigue aumentando.

Isabel Torres, quien formó parte de la serie ‘Veneno’ se ganó el corazón del público español, además de que fue representante de la población transexual en el medio artístico.

Isabel Torres, es una actriz española transexual de 52 años que ganó gran relevancia al interpretar a Cristina Ortiz en la serie ‘La Veneno’.

Desde que la actriz comenzó el filme de la serie, se conocía que luchaba contra el cáncer en los huesos, sin embargo, se mantuvo en tratamiento.

Ahora, en su cuenta de Instagram, publicó un video de poco más de 5 minutos, en el que se muestra cansada, fatigada y se sincera sobre su estado de salud.

Isabel Torres decidió grabar el video para despedirse de sus seguidores y agradecerles por apoyar y estar con ella, pues dijo se alejaría de las redes debido al diagnostico que recibió.

Explicó que la metástasis en sus huesos seguía en aumento y que llevaba un tratamiento muy pesado, por lo que los médicos le dieron dos meses de vida.

“Este es el último video que voy a hacer, en principio me han dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero y si no lo supero, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así”.

Asimismo, Isabel Torres agradeció a su mejor amiga Maru, quien ha estado al cuidado de ella y su tratamiento contra el cáncer.

Isabel Torres compartió el dolor que le ha dejado el cáncer de huesos, pues aseguró que ella creía podía seguir en su carrera como actriz, pero no lo logró.

Platicó que se presentó a un rodaje pensando que todo estaría bien, sin embargo, deterioró un poco su salud , por lo que prefirió dejarlo.

“Fui a Madrid a un ensayo y no salió tan bien, no fue lo que yo pensaba, me deterioró muchísimo…”.

Isabel Torres, actriz.