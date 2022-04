Un debate sobre la Ley Olimpia en redes sociales derivó en la acusación de ciberacoso contra una influencer trans, por enviar una foto en ropa interior.

Las protagonistas del debate fueron Ixchel Villarreal, psicóloga a cargo de la página Feminismo Consciente, y la influencer trans Victoria Volkova.

¿Bajo qué argumento Ixchel Villarreal acusa a Victoria Volkova de ciberacoso? La psicóloga citó un fragmento de la Ley Olimpia para describir el delito del que habría sido objeto.

Así, dijo que a pesar de tener mucho miedo por las consecuencias, anunció que procederá legalmente en contra de Victoria Volkova.

Ixchel Villarreal genera contenidos para redes sociales en los que explica las diferencias entre el sexo y el género.

A través de un video en su página de Facebook ‘Feminism consciente’, Ixchel Villarreal dijo que su cuenta de Instagram estaba recibiendo algunas acusaciones por ese contenido:

Ixchel Villarreal consideró injustificado que la acusen de ser transfóbica o TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, en inglés), pues dijo que ella no promueve odio contra nadie.

La psicóloga continuó su relato señalando que entre los comentarios que recibieron sus historias, estuvieron los de la actriz e influencer trans Victoria Volkova.

La también modelo se dijo en desacuerdo con los planteamientos de Ixchel Villarreal, lo que dio lugar a un debate entre las dos.

Fue así como Victoria Volkova, dijo, terminó enviándole una foto suya en ropa interior, acto que calificó como ciberacoso:

“Al recibir ese mensaje me sentí bastante incómoda, yo no supe por qué, yo nunca le enviaría un mensaje así a una persona que no conozco... Después entendí que lo que estaba viviendo era ciberacoso, pues yo jamás consentí que alguien me enviara este tipo de contenido”

Ixchel Villarreal, psicóloga