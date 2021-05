Autoridades Veracruz clausuraron el Bar Paraíso, que se dirigía a la población LGBT, por no cumplir con los permisos adecuados para poder operar como comercio.

Sin embargo, una lona fue colgada en la entrada del bar el 19 de mayo, donde v ecinos agradecían al ayuntamiento haber clausurado un luga r que “promueve malas prácticas como el homosexualismo”.

De acuerdo con Juan, dueño del bar gay, el Bar Paraíso tuvo que cerrar por la pandemia por Covid-19 y logró abrir sus puertas nuevamente con el cambio de semáforo epidemiológico.

Sin embargo, el bar ubicado tuvo que cerrar nuevamente a principios de mayo por problemas administrativos y la homofobia de los vecinos.

Acusa homofobia de vecinos del Bar Paraíso

Luego de que el Ayuntamiento de Veracruz colocara sellos de clausurado en la entrada del Bar Paraíso, vecinos de la colonia Zaragoza c olocaron una lona en la que agradecían la clausura del bar.

“Los residentes de la colonia Zaragoza agradecemos al H. Ayuntamiento de Veracruz por ayudarnos a mantener nuestra colonia libre de ruido, escándalos y malas prácticas como el homosexualismo” Vecinos del Bar Paraíso

Luego de eso, el grupo LGBTI “Soy Humano” hizo una manifestación frente al Bar Paraíso en la que llamaron homofóbicos a los vecinos que colocaron la manta por su poca tolerancia y actos discriminatorios.

Asimismo, usuarios de redes sociales señalaron que la lona colgada a la entrada del bar es una muestra del odio y la discriminación que sufre la población LGBT en Veracruz.

Además, hicieron un llamado a no seguir discriminando a la población LGBT e instaron a terminar con la homofobia.

Por su parte, Juan compartió un video en el que asegura que ya no abrirá el bar en esa localidad porque “ya me dijeron que no me quieren aquí”.

“Es increíble que en pleno siglo XXI siga existiendo gente con una mentalidad tan retrógrada, tan cerrada, llena de tanto odio” Juan, dueño de Bar Paraíso

Además, aseguró que ha tendido dificultades para poder arreglar los problemas administrativos del bar y sugirió que las autoridades se encuentran coludidas con los vecinos que deseaban el cierre del lugar.

Asimismo, aseguró que muchos vecinos le han mostrado su apoyo con respecto a la clausura del Bar Paraíso, sin embargo, insistió que la clausura de su establecimiento va más allá del cierre de un local y que r epresenta un agravio para toda la población LGBT debido a la discriminación que sufren.

Fernando Yunes: Clausura del Bar Paraíso no fue por homofobia

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseguró desde Twitter que la clausura del Bar Paraíso no fue por homofobia, sino por no cumplir con los permisos adecuados para poder operar como comercio.

Asimismo, aclaró que la lona fue hecha por los vecinos de la colonia Zaragoza y no por el Ayuntamiento de Veracruz.

Finalmente, señaló que respeta a la población LGBT y que siempre se ha pronunciado a favor de los derechos de la comunidad.

“La lona fue hecha por los vecinos, no por el Ayuntamiento. El establecimiento fue cerrado por no cumplir varios requisitos, jamás por ser de la comunidad LGBT a quien respeto y siempre me he pronunciado a favor de sus derechos y he apoyado personalmente” Fernando Yunes