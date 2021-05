LEGO presentó un set LGBT para celebrar el Mes del Orgullo diverso. Se trata de 11 nuevas figuras que en su mayoría no tienen un género específico.

Eso sí, juntas componen la bandera del arcoíris , representativa de la población LGBT. Pero eso no es todo, los creadores de LEGO anexaron la bandera trans .

“Quería hacer que el espacio se sintiera como en casa con algo que me reflejara a mí y a la comunidad LGBTI de la que estoy tan orgulloso de ser parte”

Asimismo, se agregaron los colores negro y el marrón para reconocer la diversidad de los tonos de piel . Sólo una de las figuras tiene un género claro; la de color violeta que usa peluca.

La idea es representar a una fabulosa drag queen y que el resto pueda “expresar su individualidad sin dejar de ser ambiguas”. Y lo mejor es que no fue planeado por LEGO.

El creador del set LGBT de LEGO, Matthew Ashton , contó que inicialmente sólo lo fabricó para el escritorio de su nueva oficina. No obstante, se convirtió en un éxito entre sus compañeros.

“Al crecer como niño LGBTI, me dijeron con qué debería jugar, cómo debería caminar y hablar, qué debería ponerme; es decir, el mensaje que siempre recibí fue que estaba ‘equivocado’”

Entonces, comenzaron a llegar otras personas de la población sólo para ver el set de LEGO. Y allí fue cuando Matthew empezó a pensar que podría hacerse realidad.

“Intentar ser alguien que no era era agotador. Me hubiera gustado que de niño me dijeran que había un lugar para mí porque ‘todos somos increíbles”

Matthew Ashton, creador.